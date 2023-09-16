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台北白晝之夜10/7「起義」 佔領信義區

2023/09/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕社團法人台北市文創產業交流協會於九月十六日至十七日，在華山一九一四文化創意產業園區東二Ａ倉庫辦理「第三屆台北文創節」，共聚集廿一攤文創攤位組成亮點市集，民眾今明兩天可趁假日體驗文創市集特色。另外，台北市最具代表性的藝術文化活動「二○二三台北白晝之夜」，將在十月七日晚上六時至八日上午六時，在信義區國父紀念館、台北市議會與台北市政府三大場館與周邊場域展開。

今年白晝之夜以「起義吧！」為主題，將以藝術行動進駐台北市政府最神秘的市長室，由日本著名羊毛氈藝術家佐藤法雪製作的貓頭作品，創造出貓頭人身的「毛容容」角色，將在白晝之夜當天進駐市長室，走馬上任擔任貓市長，成為今年白晝之夜最特別的行為藝術作品。

當天將以貓市長「毛容容」就職為主，發表線上就職演說，並以3D實境直播以及限量開放參與的方式，在市長室與網友及市民互動，另還會開放台北市議會讓民眾進入，觀看議會內的表演活動。

今年白晝之夜還串連松山文創園區「原創基地節」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心共同響應，台北一○一塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場、店家配合調整營業時間，讓整個信義區熱鬧整夜直到天亮。

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