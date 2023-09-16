北市便民資訊系統頻故障 議員促解決

2023/09/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲力推市府Ｅ化，便民服務資訊系統維運等經費逐年攀升，從二○一九年六七○○萬元，到二○二三年增至九千萬元，系統卻狀況不斷，台北市戶政叫號進度查詢系統上個月停擺超過一週才修復，本月十二日下午市府公文系統故障，遲至十三日中午未修復，導致基層人員無法處理公文，昨上午「叫號進度查詢系統」再度故障，台北市議員鍾佩玲要求全面檢討系統不佳的問題。

資訊局︰數位化整合 努力精進

資訊局回應，近期市府網站、公文系統及叫號進度查詢系統發生服務異常，造成民眾及公務員作業困擾，深表歉意，市府網站在八月廿九日發生異常，經查為主機故障，發現異常後在廿分鐘內排除，公文系統九月十二日發生狀況，原因是硬體設備異常，經緊急修復，已恢復運作。

資訊局表示，十五日則為整合區公所、戶政事務所叫號機系統，進行設備切換並暫停系統使用，預計十八日恢復，近年配合數位化推動多項跨機關共同業務電子化作業，但因使用人數多，且需依資通安全責任等級分級辦法，辦理各項維運措施，讓系統可用度維持在九十九％以上，進而增加負擔及風險，將努力精進改善。

台北市政府的「新公文系統」，於二○一七年建置、二○一八年上線，採全程電子化作業，提供系統多元平台操作與行動化環境；鍾佩玲發現，系統上線至今，與「電子請購暨核銷系統」同列歷年歷月市府各系統「報修與操作諮詢」的前三名，但這是市府同仁最常使用的兩系統，在屢出狀況下，反而降低各機關行政效能。

鍾佩玲質疑，雖經費逐年上升，但市府系統品質並未同步提升，甚至因系統問題過多，資訊局必須另成立專屬客服，年花上千萬元接聽記錄各單位的「報修與操作諮詢」電話，資訊局應檢討、解決系統不佳問題，並就本年度歷月客服專線接獲各類案件數量進行統計分析，提出系統品質提升的作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法