北市藝文場館冷清 最慘1天17人參訪

孫運璿紀念館每日參訪平均為十七人。（取自官網）

2023/09/16 05:30

28處委外場館 市府2年補貼逾4.2億 虧損仍擴大 議員促檢討改善

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局委外經營廿八處藝文場館，審計部針對北市府決算給予審核意見，文化局於二○二○、二○二一年合計花費超過四．二億元補貼各藝文場館，但營運虧損仍逐漸擴大，二○一九年僅八個場館虧損，至二○二二年時卻暴增到十四個館所，總短絀數擴大到三八六五萬元；台北市議員何孟樺還發現，竟有達半數、十四處每日平均參訪人數不到一百人，最慘的還有場館每日僅有十七人參訪。

文化局︰開課育才 今年已成長

台北市文化局回應，二○二○年至二○二二年因受疫情影響，致使參觀人次降低，為協助委外館所度過疫情衝擊，期間委託專業團隊開設人才培育課程，提供數位展示規劃、線上活動辦理、數位工具使用等課程，並提供個別輔導諮詢服務，協助調整營運方式，各場館於今年一至七月和去年同期比較，除閉館整修場館，其他場館參觀總人次皆呈現成長趨勢。

14處場館 日平均參訪不到百人

何孟樺調閱資料發現，二○二二年到今年三月各場館參訪數據，北市文化局廿八處委外藝文場館，有十四處每日平均參訪人數不到一百人，其中十處每天不到五十人參訪，最慘的甚至每日僅有十七人參訪，如二二八紀念館卅七人、蔡瑞月舞蹈研究社卅七人、錢穆故居廿七人、林語堂故居廿人、李國鼎故居十七人。

何孟樺︰市府輔導不周 成效低

何孟樺表示，藝文場館營運成效慘不忍睹，足證市府輔導不周，各場館自籌能力低落且行銷模式大有問題，文化局必須儘速對藝文場館的行銷、營運模式進行通盤檢討，並提出整體改善計畫，讓各場館能夠永續經營，為台北注入更多藝文能量，早日脫離「連蚊子都不想去」的窘境。

李國鼎故居每日參訪平均為17人。（記者楊心慧攝）

撫台街洋樓每日參訪平均為四十人。（記者楊心慧攝）

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