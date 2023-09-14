北市建成大樓營造商爆欠款 議員促列黑名單

北市議員張斯綱昨開記者會怒批勁強營造公司應被市府列為拒絕往來戶。（記者楊心慧攝）

2023/09/14 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大同區建成綜合大樓七月十七日風光落成啟用，當時台北市長蔣萬安還前往剪綵致詞，但台北市議員張斯綱卻接到下游包商出面陳情，負責該大樓工程的勁強營造至今仍拖欠款項，甚至浮報工程款再追加，以及冒名盜用其他公司等情事，他昨開記者會怒批勁強營造公司訴訟案件高達九十九件，應被市府列為拒絕往來戶，別讓這種廠商繼續參與市府公共工程。

勁強營造︰沒拿到錢工班 非與我簽約

勁強營造總經理張智岳昨接受電訪則強調，這些都是不實指控，並說這些承包商工程做一半就放掉，甚至還恐嚇他們的員工，公司賠錢才把工程完成，並說有九成以上、約卅多家廠商都完成工程，等驗收拿尾款，沒拿到款項的工班並非與勁強營造簽約，而是跟發包小包的工班簽約，應找簽約公司走法律程序。

新工處︰屬私權糾紛 應循司法途徑

新工處回應，該承商與其下游包商的財務糾紛，因屬其私權糾紛，應循司法途徑由法院審理裁決，至於涉及工程品質缺失及與圖說不符部分，將嚴格查察，若屬實將依採購法等相關規定限期承商辦理改善。

張斯綱表示，勁強營造未依核定施工圖面施工及施工品質不良，導致車道排水及四、五樓陽台排水功能不良，不少承包廠商都受勁強營造無理拖欠款項。

林姓鐘點工表示，去年勁強前一兩個月都有按期付款，直到去年九月因對方不付款而停工，當他前往工地找勁強索取欠款時，不料對方卻以妨害自由為由，將他告上法庭，結果以不起訴處分，款項至今仍無下文。

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