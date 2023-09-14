北市建成大樓營造商爆欠款 議員促列黑名單
2023/09/14 05:30
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大同區建成綜合大樓七月十七日風光落成啟用，當時台北市長蔣萬安還前往剪綵致詞，但台北市議員張斯綱卻接到下游包商出面陳情，負責該大樓工程的勁強營造至今仍拖欠款項，甚至浮報工程款再追加，以及冒名盜用其他公司等情事，他昨開記者會怒批勁強營造公司訴訟案件高達九十九件，應被市府列為拒絕往來戶，別讓這種廠商繼續參與市府公共工程。
勁強營造︰沒拿到錢工班 非與我簽約
勁強營造總經理張智岳昨接受電訪則強調，這些都是不實指控，並說這些承包商工程做一半就放掉，甚至還恐嚇他們的員工，公司賠錢才把工程完成，並說有九成以上、約卅多家廠商都完成工程，等驗收拿尾款，沒拿到款項的工班並非與勁強營造簽約，而是跟發包小包的工班簽約，應找簽約公司走法律程序。
新工處︰屬私權糾紛 應循司法途徑
新工處回應，該承商與其下游包商的財務糾紛，因屬其私權糾紛，應循司法途徑由法院審理裁決，至於涉及工程品質缺失及與圖說不符部分，將嚴格查察，若屬實將依採購法等相關規定限期承商辦理改善。
張斯綱表示，勁強營造未依核定施工圖面施工及施工品質不良，導致車道排水及四、五樓陽台排水功能不良，不少承包廠商都受勁強營造無理拖欠款項。
林姓鐘點工表示，去年勁強前一兩個月都有按期付款，直到去年九月因對方不付款而停工，當他前往工地找勁強索取欠款時，不料對方卻以妨害自由為由，將他告上法庭，結果以不起訴處分，款項至今仍無下文。