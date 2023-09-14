北市南港工地旁地面下陷 在警戒值內

南港區東新街建案工地旁的馬路昨龜裂、溝體下陷，附近民眾擔憂大直民宅塌陷意外發生。 （台北市建管處提供）

2023/09/14 05:30

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕台北市大直民宅因建築工地施工造成塌陷，讓民眾對建案旁的龜裂高度警戒，南港區東新街一處工地旁馬路龜裂、地面下陷，台北市建築管理工程處昨日會同民意代表、大地工程技師會勘並檢視監測數據，技師認為，現場監測的點位待確認，但從沉陷值、傾斜度等數據看來，仍在警戒值內，是在安全範圍。

建商說明，工區尚未開挖，因大型車輛進出造成水溝側牆龜裂，舊有路面重覆輾壓致地面龜裂局部下沉，將加強道路基礎夯實及重新施作水溝，並加鋪柏油增加厚度。此外，基地是老舊房舍申請危老重建，去年鄰損後經聘專業技師修復，補強結構較原強度增加五十％以上，目前設八組鄰房傾斜儀自動監測，即時回報數據，另設沉陷觀測釘組，每週觀測一次。

大地工程技師公會理事、鑑定主委趙衛君進入工地會勘並檢視監測報告後指出，監測的點位還須了解，根據提供的數據，沉陷、建物傾斜度的數值距警戒值還有很大距離，對民房影響有限；但因尚未開挖需持續監測，並增加監測點。

建管處施工科長洪崇嚴說明，這處工地去年拆屋時有鄰損通報，經第三方鑑定確認損鄰，停工半年，待工地修復鄰房改進施工方式後，於今年復工。對於損壞的排水溝，已要求建商七天內修復，不改善將罰款。

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