大直塌陷案 最慢20日發放房租補助

台北市大直民宅塌陷案昨日受災戶回家取物，有住戶抱怨時間太短，都發局強調後續會再儘快安排取物時間。 （記者塗建榮攝）

2023/09/14 05:30

與25受災戶辦說明會 市府將設安置、財損評估小組 由單一窗口協助居民

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安昨與大直民宅塌陷的廿五戶進行安置補助說明，他在會中裁示最慢將在九月廿日發放房租補助，責成都市發展局成立安置小組、法務局針對屋內的家具、家電等動產成立財損評估小組，各小組設單一窗口服務，儘速提供居民安置跟財損評估跟發放。

蔣萬安昨率副市長李四川及相關局處出席說明會，除了受創嚴重的廿五戶，還有周邊住戶、民意代表出席，可容納約兩百人的會議室座無虛席；會中有人肯定市府表現，也有住戶認為市府沒有盡到監督之責，希望蔣萬安道歉。

住戶盼市府道歉 蔣︰不好意思

蔣萬安在會中說「不好意思」，強調市府一定會依法究責，離去前面對媒體圍堵，蔣萬安腳步未停，邊走邊說會中結論，市府將成立安置、財損評估小組；原本研議一次發放六個月房租補助，有住戶希望一次領一年或一次領三年，市府會朝研究可行性，最慢在九月廿日發放。

家電、家具損失 小組整理評估

蔣萬安表示，很多人關心財務損失，已責成法務局成立財損評估小組，針對住戶家中家電、家具等動產損失做整理評估，這部分也是跟基泰協調、已提撥進專戶的一億元支應；都發局成立安置小組，負責與住戶溝通，協調後續安置。

住戶意見 3天內研議、回應

都發局長王玉芬會後表示，住戶的意見會逐字紀錄，市府在三天內研議跟回應。有住戶關切小基地或是併同東側大範圍基地重建，將進行優劣點評估說明比較，讓住戶了解；而住戶關心昨日回家取物時間太短，可否再安排時間取物，王玉芬表示，最新判讀觀測數值顯示，建物呈現較為樂觀方式，沒有再往雙號方向傾斜，後續會儘快安排取物時間。

每坪將補助1600元 為期3年

依據都發局在會中報告的補助方案，分為所有權人跟承租戶，所有權人補助將以建築物謄本面積，每坪補助一千六百元，為期三年；承租戶則以租約月租金補助三個月。安置的房源包括南港基河三期中繼住宅、台北橋聯開宅、大湖璞旅旅館，以及民間租賃住宅。

周邊住戶陳情 屋內裂痕變大

會前也有周邊住戶到場陳情，希望市府多「關愛」周邊受創的民宅，郭先生說，回去後看到屋內「裂痕每天都在長大，這種房子敢住嗎？」無形中的房價損失誰來承擔？市府只有勘查、責成基泰表面處理，萬一以後來個三級地震，「我們不就被活埋」。希望市府協助都更，不要讓他們每天過著極度不安全的生活。

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