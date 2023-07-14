北市調度YouBike 招募里民小幫手

微笑單車公司與北市府交通局合作，招募熱心里民擔任兼職調度、環衛人員，盼解決YouBike無車可借、無 柱可還的問題。（記者蔡亞樺攝）

2023/07/14 05:30

協助解綁車搬運及場站清潔 時薪180元至185元 議員認成效待觀察

〔記者蔡亞樺／台北報導〕微笑單車公司與台北市交通局為解決YouBike無車可借的問題，昨宣布招募YouBike里民小幫手，就近參與調度及場站清潔，及時滿足民眾租借需求，時薪一八五元並享有勞健保、退休金。朝野議員認為立意良善，但治標不治本，有待時間觀察成效，也有退休人士樂意應徵，當作運動健身。

解車荒 盼在地里民兼職調度

北市YouBike超過一．五萬輛、共一二八八個租借站，交通局表示，民眾常反映無車可借或無位可還，YouBike服務人員必須開調度車至現場運補車輛，調度時間易受路況影響，無法及時滿足民眾需求；且租借站增加，調度更困難，經討論後，微笑單車決定支薪招募熱心里民，就近協助車輛的搬運調度。

應徵須具備機車駕照與機車

微笑單車指出，「YouBike里民小幫手」兼職調度人員須具備機車駕照與機車、手機行動網路，時薪一八五元，分早、晚班，早班上午七點到十一點、晚班五點到七點或九點；假日早班八點至十二點，在指定責任區的七到八個租借站，騎機車解綁車搬運調度，及時提供給需要的民眾。

此外，同步招募環衛小幫手，負責租借站、自行車置物籃和環境的清潔維護，時薪一八○元，早班八點至十二點、午班下午一點至五點；兩者都享有勞健保、勞退六％等勞基法保障，以及油資補貼每小時十元。

退休人士認可賺零用錢兼運動

微笑單車表示，目前兼職及正職調度員約三百多人，流動率平均每月七至八％，長期透過人力銀行徵人。招募里民小幫手的文宣已送到各里辦公處張貼，希望招到更多在地兼職調度員。去年退休在家帶孫的廖小姐說，空閒時間多，如果調度工作不難，賺點零用錢也能順便出門，當作運動不錯。

民進黨議員鍾佩玲說，做法立意良善，但里民響應狀況需要時間觀察，關鍵是熱門的租借站儲車區備車量偏低或空置，即便有小幫手，也是巧婦難為無米之炊。

李明賢︰增購車輛才能治本

國民黨議員李明賢批評治標不治本，里民小幫手只能輔助，無法取代正職調度人員，就像交通壅塞，義交再多，指揮效果也比不上警察。問題是車輛不足且調度員不夠，市府應增購車輛，業者擴編人力，才是釜底抽薪的方法。

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