《民進黨大安區立委人選未定》是否禮讓 簡舒培︰不該輕視長期經營民代

北市第六選區為民進黨艱困選區，議員簡舒培昨籲黨中央，不該輕視自己長期在地方經營的民代，對民代及支持者是汙辱、瞧不起。（資料照）

2023/05/14 05:30

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市第六選區（大安區）長期為國民黨票倉、民進黨艱困選區，昨國民黨初選民調出爐，將由前台北市議員羅智強出戰，但民進黨至今人選未定，民進黨議員簡舒培昨籲黨中央，不該輕視自己長期在地方經營的民代，對民代及支持者是汙辱、瞧不起，意旨不該再禮讓。也有意參選的社民黨議員苗博雅則希望非藍應整合一位最強棒，終結羅智強投機之旅。

民進黨在大安區選戰，多以空降出戰，二○一六年民進黨禮讓當時為綠黨及社民黨聯合推派的現任民進黨不分區立委范雲，但國民黨蔣乃辛仍大勝。二○二○年派出非出身在地的民進黨國際部主任謝佩芬和國民黨立委候選人林奕華對戰，最後林奕華勝出。

簡舒培昨不滿指出，大安區長期為民進黨的艱困選區，採悲觀主義選舉方式，選民反映長期都派空降，未重視經營地方的人，她認為民進黨要對選民有交代，就不該輕視自己長期在地方耕耘的民代，對民代及支持者是種汙辱、也是瞧不起，這也是台北市多數選區都是艱困區的原因之一，呼籲民進黨不能永遠都是消極態度。

苗博雅︰整合非藍 選出最強棒

苗博雅則表示，羅智強的政治風格走投機、偏激的路線，爭議性高，連藍營自己人都有微詞，但他有空戰聲量，成功整合組織盤堅強的議員王欣儀，國民黨的權謀算計讓大安區一年沒有立委，又提名爭議人選，非藍應整合一位最強棒承擔責任，讓大安區選民有更好的選擇。

藍營初選民調出爐 羅智強出線

地方人士分析，國民黨讓大安區近一年的時間沒立委，加上羅智強也曾落跑過，若是派在地耕耘議員，這次可能是民進黨最有機會贏的一次。

羅智強昨表示，他會向鍾沛君、楊永明兩人致意並向他們尋求支持、攜手合作，守住大安區這一席。鍾、楊兩人也表態會全力支持。

民進黨大安區立委人選未定，社民黨議員苗博雅希望非藍應整合一位最強棒人選。（資料照）

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