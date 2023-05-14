民進黨萬華中正立委 顏聖冠表態參選

民進黨艱困選區第五選區（萬華中正）徵召名單未定，曾歷任五屆市議員的顏聖冠昨正式表態參選。（資料照）

2023/05/14 05:30

顏顧全大局禮讓兩屆 吳沛憶、劉耀仁也表態參選 將採徵召方式

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨艱困選區包括第五選區（萬華中正）、第六選區（大安）、第八選區（文山）徵召名單未定，其中曾由民進黨禮讓兩屆的第五選區，自現任無黨籍立委林昶佐宣布不參選後，民進黨決定徵召不再禮讓。曾歷任五屆市議員的顏聖冠，在二○一六年、二○二○年禮讓林昶佐，昨受訪正式表態參選，並強調自己過去顧全大局禮讓林昶佐，這次也沒參選議員，就是希望把機會讓給新人，參選立委也希望衝高總統大選票數。地方人士分析，民進黨得靠自己，選出地方耕耘深的候選人，勝算較大，除顏聖冠外，另兩位表態參選的現任市議員劉耀仁、吳沛憶也是在地耕耘扎實的議員。

地方分析 深耕地方人選 勝算較大

民進黨第五選區確定將採徵召方式，但疫情加上可能吸納藍綠票源，又有民眾黨支持的于美人參選，地方人士分析，萬華區還是要在地耕耘，林昶佐兩屆參選多少有吸納到柯文哲的票，但地方不支持，就很難繼續連任，現在民進黨得靠自己，選出地方耕耘深候選人，勝算較大。

目前民進黨表態參選者，包括前市議員顏聖冠、現任市議員吳沛憶、劉耀仁，劉耀仁昨表示，交由黨中央協調，不管誰出線都會團結打贏選戰。吳沛憶日前則與林昶佐合體，展現參選決心。

顏盼參選 能為總統大選衝高票數

顏聖冠受訪表示，她長期扎根萬華區，雖有段時間沒公職，但在地方仍有互動，覺得萬華選民結構需有地緣關係，畢竟是有傳統、人情味的選區，自己過去在市議會長年訓練，無論是議題上及地方組織都可以展現最大的實力和爆發力，她希望參選也能幫忙總統大選把中正萬華區的票衝高，幫忙民進黨贏得大選，也有信心為民進黨搶下這席灘頭堡。

顏聖冠一九九八年在父親、前立委顏錦福的支持下參選市議員，並在中正、萬華選區以第三高票當選，後續共連任五屆議員，二○一四年的市議員更衝上選區最高票，但在二○一八年卻以一七八票成為落選頭；劉耀仁從二○○二年擔任台北市議員至今廿一年，連任六屆議員，在地經營許久；吳沛憶則是連任兩屆，兩屆都是民進黨中正、萬華選區的最高票，在地服務也十分扎實。

台北市議員吳沛憶（右）已表態參選第五選區立委。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法