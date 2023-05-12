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    首頁　>　臺北市

    北市內湖私托爆虐童 罰102萬停辦1年

    2023/05/12 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖某連鎖私立托嬰中心爆出多起不當對待幼童事件，事後更被發現有多位受害者，台北市社會局昨已完成調查，認為托嬰中心管理不善，妨害兒童身心健康，依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處法定最高罰鍰六十萬元，並勒令停辦一年；由於機構無法在期限內完整繳交監視器畫面，另被裁罰四十二萬元罰鍰；涉案的三名托育人員也已停職接受調查，裁罰後至少五年不得擔任托育人員。

    台北市議員洪婉臻日前與家長開記者會指控私托虐童，有家長控訴孩童尿布下有大片瘀血、身體也有瘀傷，學校卻稱是舊傷。另名家長則說，起初不知道孩童受虐，其他家長的委任律師查看影片時才發現另有受害者，陸續發現第三、第四位受害者。

    社會局昨表示，調查發現托嬰中心管理不善，造成多位幼童受到拉扯、搖晃及大力抱摔，對幼童身心發展造成不利影響，妨害兒童身心健康，已違反兒少法第八十三條，社會局五月九日裁處六十萬元，並勒令停辦一年。此外，托嬰中心在限改後仍未在期限內完整繳交監視器畫面，嚴重妨礙社會局兒保案件調查，社會局共開罰四十二萬元。

    社會局也針對涉案的托育人員懲處，第一波針對二名托育人員裁處罰鍰及公布姓名，現在也針對第三位托育人員裁罰十五萬元並依法公布姓名。

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