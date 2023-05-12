北捷沿線197建案 捷運局巡查

文湖線毗鄰捷運50公尺內建物，捷運局進行巡查作業。（北市捷運局提供）

2023/05/12 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕興富發建案工地頂樓塔吊吊臂掉落在台中捷運軌道，造成一死十傷憾事，引起大眾關注捷運沿線建案公安問題。北市捷運工程局昨指出，北捷沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共一九七案，為確保營運路段安全，採取嚴格防護措施，包括禁限建規定、施工申請評估、定期派員監工巡查等。

捷運局統計截至今年四月底止，捷運局轄管捷運沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共一九七案；其中高架段共四十五案，包括文湖線卅五案、淡水線十案，建案目前仍有鷹架未拆除案件計有文湖線十一案、淡水線四案，共十五案。

捷運局指出，依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，當公共工程或建案位於北捷營運路段的毗鄰區域時，起造人為其限建範圍內建築物申請開工前，應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，辦理捷運設施現況調查及測量，並提出與原設計保護捷運設施相符之施工計畫，當地主管建築、捷運主管機關審核同意後始得開工。

捷運局表示，在毗鄰捷運之工程或建案開工前，均要求公共工程或建案施工廠商提出施工計畫、監測計畫等審查。捷運局自行建置「捷運鄰近建物巡查系統」，依建管機關提送建案進行會審，工程處每月巡查毗鄰捷運沿線五十公尺範圍內是否有未通報的工程等狀況，以防止意外發生。

捷運局強調，為確保捷運系統安全，將持續與相關單位合作，包括建管單位及施工廠商，加強溝通與協調，確保毗鄰捷運建案在對捷運系統營運路段造成最小影響的情況下進行，持續強化審查機制、監測措施和巡查工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法