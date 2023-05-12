社宅大錢坑 北市建5萬戶恐舉債1500億

台北市都發局昨天進行社宅專案報告，興建社宅的「財務大洞」備受關切。圖為北市最大規模社宅「廣慈博愛園區」。（資料照）

2023/05/12 05:30

議員建議以多元方式如租金補貼取代自建 都發局︰已朝此辦理

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市發展局昨天進行社宅總體檢及未來住宅政策專案報告，興建社會住宅的「財務大洞」備受關切，台北市議員游淑慧、王欣儀、徐立信都認為市府應該檢討社會住宅政策，以多元方式如租金補貼取代自建，否則若要達到五萬戶，舉債可能高達一五○○億元；都市發展局局長王玉芬表示，目前已朝多元取得方式辦理，包括都市更新容積獎勵、都計修法、開發回饋等。

都發局昨天在委員會進行社宅專案報告，都發局長王玉芬指出，未來三年是社會住宅興建完工的高峰期，陸續將完工廿處七三八一戶；為補足五萬戶目標仍差的一萬四六○○戶缺口，持續盤整閒置或可無償撥用的公有地，約有十五處可興建約七千戶。

補足5萬戶 持續盤整閒置公有地

另外，透過都市更新、都計修法、開發回饋等方式，預估可取得約二七○○戶，以及包租代管約可媒合四七○○戶。

王玉芬提到財務評估，二○一七年評估廿七處基地、一萬四六七戶的工程經費需求為六八七億元，但興建時，部分建築縮小量體，因此興辦戶數雖未大幅提升，但基地數增加，加上缺工缺料影響營建成本，今年財務檢討，基地增為四十二處、一萬四六○三戶，總工程經費增加一二三億元達到八一○億元。但自償能力受限於租金收入有限，基地增加導致營運人事成本增加，卻難以提升。

基地增為42處 總經費達810億

游淑慧指出，為興建社會住宅已經舉債五百八十幾億元，若按比例，要達到五萬戶，舉債可能高達一五○○億元，再加計土地成本將突破兩千億元，還債要還五十四年才能還完，卻只滿足一萬四六○○戶的需求；若將這些錢拿來做租金補貼或包租代管，可以幫助更多人；且社會住宅有可能落入之前國宅管理的困境，她認為，政策該調整就要調整。

還債要54年 只滿足1萬多戶需求

徐立信表示，應考慮以租金補貼的方式來取代興建社會住宅，公部門可以省下開發、營建、管理的成本，民眾也可以選擇適合的環境跟居住品質，若居住產生糾紛，也是由民眾自行處理，公部門不用介入。

王欣儀也不贊成繼續用公有地興建社會住宅，她認為，營建維護成本都很大，相關的土地價值等投入後，社宅只能做社宅，沒有收入，若用來做租金補助，對青年朋友的助益更大。

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