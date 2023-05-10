1200月票7月上路 北市估首月可賣42萬張

2023/05/10 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕行政院已拍板促進公共運輸使用方案，基北北桃將推出一二○○元通勤月票，最快七月上路。台北市交通局長謝銘鴻預估七月會有四十二萬人使用，九月可成長至五十萬人，二○二五年可達七十九萬人，未來還會逐年成長，盼減輕年輕人負擔，也減少私人運具使用。

北市議員陳賢蔚昨在議會質詢關心一二○○元通勤月票進度，謝銘鴻表示，一二○○月票是四縣市共同提出申請，中央四月底才公布補助辦法，五月廿六日會公布三個都會生活圈審查結果。謝說，月票使用須知也在研擬中，但未確定，還要與新北、桃園、基隆研訂，中央定案再對外公布較妥當，目前以七月上線為目標。

陳賢蔚也詢問謝銘鴻對即將退場的雙北一二八○定期票使用成效是否滿意，謝銘鴻表示，實施後私人運具移轉約有六．六％，也降低民眾通勤負擔，單月售出月票數量最高曾達三十四萬張。謝銘鴻表示，未來一二○○通勤月票納入基隆、桃園，預估七月有四十二萬人使用，九月可成長至五十萬人，未來還可逐年成長，二○二五年可達七十九萬人。

至於台北市自付經費，謝銘鴻表示，目前一二八○定期票是十．二四億元，未來一二○○月票可能要負擔基隆、桃園費用，推估二○二五年經費會增加至十四．二億元。謝表示，希望月票減輕年輕人負擔，也減少私人運具使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法