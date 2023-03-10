北市公布酒駕累犯 最高罰27萬

2023/03/10 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市交通事件裁決所昨公布第二十一次酒（毒）駕累犯名單，共有廿七人，其中黃苡霖是公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰二十七萬元，是北市第二次公布的重複上榜名單，裁決所表示，黃男可能因工作或代謝不完全，酒駕上路又被警方攔查，有提供酒癮治療管道。

酒（毒）駕新規去年三月卅一日上路，針對屢次酒、毒駕或拒測違規再犯者，二○一九年七月一日起算，於十年內第二次累犯，除罰鍰外，並公布酒／毒駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照及吊扣牌照。

台北市第二十一次公告酒（毒）駕累犯共有二十七人，從去年五月公布第一波累犯名單迄今已累計二四四人。此次公布累犯名單，其中酒駕累犯兩次十七人、毒駕累犯兩次一人、酒駕累犯三次八人；酒駕累犯四次一人，黃苡霖（在市民大道一段被攔查，酒測值○．二三）。

裁決所指出，黃苡霖為此次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰二十七萬元，其駕照已吊銷，該機車牌照另處分吊扣兩年。黃苡霖從二○一九年迄今在雙北市被抓到酒駕四次，酒精濃度都超標，黃男皆有繳錢，把車輛領回仍再度酒駕，甚至到案表明因經濟狀況需分期繳款，仍有按時繳納。

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