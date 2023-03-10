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    首頁　>　臺北市

    北市動物之家改建 可望2026年完工

    2023/03/10 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市動物之家新建計畫因私地主反對地目變更，致全案延宕一年多，台北市動物保護處考量時程急迫性及地主意願，剔除私人土地範圍，其餘土地均從農業區變更為機關用地，台北市都市計畫委員會昨審議通過，預計最快明年初可動工、二○二六年七月完工。

    剔除私有地 計畫審議通過

    台北市動物之家因犬貓數量長期超收，收容量嚴重不足，因此規劃原址改建並擴增收容動物空間，興建土地範圍約一．二公頃，其中有十四平方公尺私有土地，其餘九十九．八八％均為市有土地。

    北市動保處原擬向地主徵購私有地，但地主不同意。動保處考量時程急迫性、地主意願、徵購費用等，且不納入私有地也不影響新建工程，因此剔除私有地，其餘範圍則由農業區改為機關用地；昨經北市都委會審議，全體委員均無異議通過。

    動保處副處長翁秀雯表示，原動物之家收容量上限約七百隻，但近三年收容數平均高達一○○七隻，因此規劃斥資約九．六億元，於原址興建地上四層樓建築的新家，收容量可提升至一千隻犬貓。

    該都市計畫變更案將送內政部審議，預估年底可啟動招標作業，預計最快明年初可動工、二○二六年七月完工。

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