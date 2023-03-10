北市闢5線掃墓公車 3/18起免費搭

2023/03/10 05:30

〔記者蔡亞樺、俞肇福／綜合報導〕清明節將至，掃墓祭祖人潮開始湧現，墓區道路將進行交通管制，台北市交通局表示，三月十八、十九、廿六日及四月一日至五日，共八天期間闢駛五線免費掃墓公車，清晨五時卅分至下午五時，部分路段禁止汽機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

共8天 部分墓區道路交管

交通局指出，免費掃墓公車包括木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線。木柵線可從捷運動物園站二號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓等處。南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓等處，軍人公墓線行經南港軍人公墓、忠靈堂。陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔。

崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街、富德公墓辦公室；交通局表示，因崇德街道路狹窄會車困難，以中型公車營運，為避免久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

考量掃墓人潮多，交通局表示，富德公墓、南港軍人公墓、陽明山公墓等公墓區主要路口和周邊道路，將進行交管，僅准許公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

交通局指出，管制點包括崇德街與富陽街口、研究院路四段與木柵路四段一五九巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口，禁止汽、機車通行；文山區木柵路五段與萬福橋口、南港區研究院路三段（中華科技大學）禁止汽車通行，但機車可上路。

交通局表示，陽明山公墓管制點於惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入，並加強取締違規攤販及拖吊違停。

基隆南榮公墓 免費公車接駁

基隆市政府便利市民前往南榮公墓掃墓，三月廿五、廿六日，及四月一日到五日共計七天，每天清晨五點卅分至下午四點，全面管制車輛進出，提供免費掃墓專車，分別從南榮公墓口至火葬場、南榮公墓口經納骨塔至新墓區入口，乘客坐滿即開，沿途採隨招隨停服務。

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