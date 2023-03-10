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    首頁　>　臺北市

    全台最悲慘古蹟 草山御賓館修復動工

    有百年歷史的台北市定古蹟草山御賓館，如今成一片廢墟，木材受損嚴重，雖有鋼棚保護，但難以抵擋風吹日曬雨淋。（記者楊心慧攝）

    有百年歷史的台北市定古蹟草山御賓館，如今成一片廢墟，木材受損嚴重，雖有鋼棚保護，但難以抵擋風吹日曬雨淋。（記者楊心慧攝）

    2023/03/10 05:30

    受損嚴重成廢墟 協調逾20年 斥資1.36億 預計2026年3月完工

    〔記者楊心慧／台北報導〕有百年歷史的市定古蹟「草山御賓館」，是為接待日本裕仁皇太子所建，因古蹟修復費用龐大、土地產權複雜，荒廢數十年，導致建物破損嚴重，被文資委員稱為「全台灣最悲慘的古蹟」，歷經多年跨部門協調，中央與北市府達成共識，修復工程昨開工，主體修復工程將投入一億三千六百萬元，預計於二○二六年三月完工。

    曾被稱北市第一爛古蹟

    實際走訪草山御賓館，雖目前有鋼棚保護，建物已成一片廢墟，木材受損嚴重。

    草山御賓館昨進行修復工程動工典禮，台北市長蔣萬安致詞時表示，北市府二○一八年針對草山御賓館擬定修復再利用計畫，獲中央協助，進行文資保存清點，整合包括日式木建造構造、屋瓦的傳統工法、新建築特殊工匠技藝，是北市眾多歷史古蹟建物中獨一無二的案例。

    為接待裕仁皇太子所建

    文資委員李乾朗表示，草山御賓館在日治時期做為短暫接待皇親國戚，前總統蔣介石還沒住在士林官邸時，在這裡住了十年，國父孫文長子孫科也曾住廿四年，此處充滿近代史的記憶，台灣要找到和近代史有如此淵源的地方十分不易。

    李乾朗︰說重話才獲重視

    不過李乾朗說，「這可說是全台灣最悲慘的古蹟、台北市第一爛古蹟。」他廿五年前曾來現勘，當時還走得進去，不過多年受濕氣、溫泉硫磺侵蝕，如今已成一片廢墟，有次他也公開講了重話，直說這是不能看的古蹟，引起相關單位警覺，現終於看到啟動修復，內心百感交集。

    修復工程的建築師徐裕健認為，重要的是人文資源，在修復時會將舊照片、歷史故事和文物整合，並進行空間營造，未來修復後市民可體會過去的歷史場景。

    將規劃做文創及餐飲使用

    文化局副局長田瑋表示，未來將重現接待日本裕仁皇太子的場景，並恢復庭院及水池，以及當年孫科住所時的情況，家具也會仿製。將來做為文創及餐飲的用途，串連周邊文化資產，並做整體設計，形塑「草山小鎮」的文資場域。

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