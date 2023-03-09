《雙北城市馬拉松》半馬「縮水」 竟少一公里

橫跨台北、新北兩市的「雙北城市馬拉松」日前落幕。（新北市體育處提供）

2023/03/09 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕橫跨台北、新北兩市的「雙北城市馬拉松」日前落幕，吸引五千人參賽。不過賽事半馬挑戰組長度原規劃二十一公里，實際長度卻不足近一公里，路線也有眾多急轉彎，引來跑者質疑。主辦單位事後致歉承諾改善檢討；賽事發起人林義傑則無奈說，希望大家對台灣賽事有更多包容，活動才能持續舉辦與進步。

跑者怨急轉彎也過多

雙北城市馬拉松落幕後，跑者們紛紛在網路上分享賽事心得，但多位跑者都指出原規劃二十一公里的半馬挑戰組長度嚴重縮水，實際只有約二十公里。有跑者直言，半馬少一公里是低級錯誤、無法接受；也有跑者認為，賽道規劃有特色，起終點不同而且橫跨兩座城市，但里程數嚴重不足相當可惜。還有跑者點出，賽事路線安排有多個上下坡、急轉彎也過多，

主辦單位致歉 承諾改善

主辦單位社團法人台灣體育運動競技協會表示，各方批評與指教都會銘記，改善檢討，明年二十一公里賽事也會申請AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）賽道丈量，提供跑者更好的賽事感受。

林義傑受訪說，半馬落差一公里確實有些多，也感到抱歉，今年是雙北馬拉松首次舉辦，也是雙北馬重要里程碑，希望外界多一些包容心，賽事會持續修正，但若活動因跑者抱怨取消，對台灣也非好事。

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