大巨蛋煙控試驗 目標7月拿使照

台北市副市長李四川表示，遠雄公司接到內政部的許可函後全力趕工，現正辦理大巨蛋煙控性能現場試驗。 （擷取自李四川臉書）

2023/03/09 05:30

預計4月完工 年底前試營運 爭取舉辦亞洲盃棒球賽

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北文化體育園區（台北大巨蛋）預計四月完工、七月取得使用執照、年底進行試營運；台北市副市長李四川昨表示，遠雄公司自取得內政部許可函後全力趕工，現正辦理大巨蛋煙控性能現場試驗，預計四月完成，希望年底可爭取舉辦亞洲盃棒球賽；台北市長蔣萬安則重申，目標仍是使大巨蛋於七月取得使用執照。

大巨蛋的防火避難及排煙審查，日前已取得內政部正式認可函，北市府預計遠雄可於四月完成大巨蛋工程，七月取得使照、年底前試營運，初期運動場館將先以容納一萬人進行試營運；對於相關逃生避難演練，李四川表示，出入口設置及容留人數都會按照建管標準進行審查。

李四川指出，蔣萬安持續緊盯大巨蛋進度，遠雄在接到內政部許可函後也全力趕工，大巨蛋正辦理煙控性能現場試驗，蔣萬安也要求消防局依規定審查、確保安全，一切均朝七月底前取得使照目標努力，讓台北市盡快有個室內棒球場。

看台區煙控試驗 已通過審查

李四川表示，目前看台區煙控性能試驗已通過消防局審查，預計三月底於球場中央內再進行更高強度的試驗，屆時煙量及溫度都較高，若通過後測試即可展開人工草皮施工等，預計四月可完成。

至於涉及逃生的忠孝東路四段地下通廊工程、因大巨蛋施工導致結構毀損的捷運板南線補強工程等，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說明，此二項工程雖不影響使照取得，但仍會儘速趕在使用執照發放前完成。

淺色座椅恐「吃球」 研議改善

另外，蔣萬安過去實地現勘點出的淺色座椅恐「吃球」問題，李四川指出，遠雄將找中華民國棒球協會進行專業檢討，研議適度改善。

蔣萬安曾承諾，大巨蛋首場正式比賽絕對是以本土球員為優先的棒球賽為首要考量，後續也會積極爭取國際賽，李四川昨補充，已找體育局規劃籌辦亞洲盃棒球賽等賽事，希望能在年底於大巨蛋登場；至於與遠雄議定的權利金與超額分潤內容也照前朝議定，遠雄的投資執行計畫書修正版已通過北市府審查。

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