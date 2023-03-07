暗中輔選朱立倫？ 北市議員籲陳國君辭職

台北市政府市政顧問陳國君，被府內人士爆料，近期將秘密協助國民黨主席朱立倫爭奪二O二四總統大位。（記者鄭名翔攝）

2023/03/07 05:30

擔任市政顧問月薪逾10萬 遭質疑「寄生市府2.0」

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲任內大量擴編文化基金會、台北捷運公司人事等，挨批柯人馬「寄生蔣市府」；而今，先前因獨攬大權被稱為「地下市長」的台北市政府市政顧問陳國君，也被府內人士爆料，近期將秘密協助國民黨主席朱立倫爭奪二○二四總統大位，令議員疾呼，陳國君若要輔選必先辭職，呼籲台北市長蔣萬安須承諾任內不會發生「寄生市府二．○」情形；對此，陳國君駁斥，從未聽聞此事，對假設性問題無法回應。

是否輔選朱？陳︰不回應假設性問題

陳國君出身媒體界，曾於朱立倫主政期間擔任桃園縣觀光行銷處長、新北市觀旅局長，被視為是正統「朱家軍」，蔣萬安去年打選戰時，陳國君即負責操刀競選策略與議題發想，蔣上任後，一度傳出陳國君將擔任副市長，隨即出現負面評價，擔任市政顧問期間，卻傳出其對高階事務官下指導棋，衍生前發言人羅旺哲憤而離職、會議中對著首長大罵等諸多爭議，如今府內人士再透露，深獲朱立倫信賴的陳國君，將銜命暗助朱於黨內總統選戰中出謀劃策，因此市政顧問一職「恐怕不會坐太久」。

陳政忠︰若領公帑做黨務 明顯不當

無黨籍議員陳政忠表示，市政顧問應專責於市府業務，若領公帑卻從事其他黨務、輔選工作，明顯是不當行為、公私不分，此事若屬實將大傷蔣萬安及全體市府形象，呼籲陳國君若要協助朱立倫打選戰，就應果斷辭去市政顧問一職，別陷蔣萬安於不義，否則就該全心全意扮演好市政顧問角色、襄助蔣萬安。

吳沛憶︰像拿納稅錢 幫朱養幹部

民進黨議員吳沛憶也認為，陳國君月薪十萬以上，卻傳將幫朱輔選，形同是國民黨拿北市納稅人的錢幫朱立倫養幹部？不僅不務正業，也可能公器私用。

國民黨議員秦慧珠則認為，陳國君輔選蔣萬安為新北市長侯友宜的安排，證明陳並非外傳「朱立倫人馬」，且即便未來要輔選，也會先辭去市府職務，盼大家勿多慮。

陳國君接受電訪時則強調，從未聽過此傳聞；至於是否接到朱立倫授意協助、未來是否投入輔選等，他僅稱，對假設性問題無法回應。

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