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    《北市》女生到運動中心 婦女節38元入場

    三月八日是國際婦女節，台北市十二區運動中心當天將推女性專屬優惠。（資料照，北市體育局提供）

    三月八日是國際婦女節，台北市十二區運動中心當天將推女性專屬優惠。（資料照，北市體育局提供）

    2023/03/06 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕三月八日是國際婦女節，台北市十二區運動中心當天將推女性專屬優惠，女性朋友使用運動中心游泳池或健身房，均可享三十八元入場優惠；部分運動中心當天還有推出課程半價、免費體驗等促銷。

    也有課程半價或免費體驗

    目前台北市十二區運動中心健身房、游泳池收費分別為每小時五十元、每次一百一十元，女性婦女節當天可用三十八元使用游泳池或健身房。萬華運動中心祭出女性測量身體組成分析三十八元優惠；信義運動中心推出女神ZUMBA、女力TABATA、女人瑜伽、女王瑜伽四堂免費體驗課程、續報團課八五折優惠、游泳專班報名八折優惠；松山運動中心推出女性當日常態舞蹈課程半價優惠；士林運動中心推出舞蹈、TRX單堂課程半價優惠。

    體育局說，養成規律運動的好習慣有助於維持身體的健康美麗、紓解壓力、保持良好身心平衡，進而改善生活品質；鼓勵平時忙於事業、家庭、生活的女性朋友暫時放下手邊工作，就近前往運動中心運動。

    不過常在台北市運動中心健身的民眾指，平時健身一小時費用是五十元，此次婦女節優惠僅折扣十二元，優惠誘因不大，也難吸引無運動習慣的人前往。

    體育局長王泓翔表示，每個行政區都有專屬運動中心，提供各項多元運動設施設備及專業的教練課程。二○二二年度台北市運動中心的滿意度調查結果顯示，民眾整體滿意比例達九十八．九％，顯示民眾高度肯定運動中心所提供環境。

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