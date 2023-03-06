《浪漫春色》大安森林公園 杜鵑、繡球花爭豔

大安森林公園繡球花盛開。（記者蔡思培攝）

2023/03/06 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕春光爛漫是賞花好時節，台北杜鵑花季已登場，大安森林公園內的杜鵑花、繡球花都繽紛綻放，花季期間還有杜鵑花手作DIY、押花課程、野餐等活動。

杜鵑花季登場 有押花課、野餐活動

台北杜鵑花季三月份在大安森林公園城南街區周邊登場，園區除有杜鵑花，還有繡球花、麗格海棠等春季花卉。大安森林公園也應景推出杜鵑花手作DIY課程、押花課程，三月二十六日大安森林公園草皮區更有「一百次野餐日」大安森林野餐活動，邀請上百人在春暖花開的三月天賞花野餐，為杜鵑花季畫下句點。

台北市觀光傳播局也整理城南景點推出《城南、台大》觀光摺頁，內容收錄牯嶺街一帶的小劇場、舊書店與集郵社、台大周邊音樂展演空間、獨立書店、藝術家匯聚的寶藏巖國際藝術村，以及師大龍泉商圈、台大公館商圈小吃美食推薦。民眾可在全台各地旅遊服務中心免費索取《城南、台大》，或至台北旅遊網下載。

北市府二○一七年起在大安森林公園舉辦杜鵑花季系列活動，今年活動擴大提升為「台北花節」，透過系列活動行銷台北市多樣花卉。三月除在大安森林公園有粉嫩杜鵑花，北投社三層崎公園還有三層崎花海、花博公園新生園區也有台北玫瑰展。

台北杜鵑花季已登場，大安森林公園百花盛開。（記者蔡思培攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法