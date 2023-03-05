爆推擠衝突 社子島說明會破局

社子島自救會在說明會現場抗議。（記者楊心慧攝）

2023/03/05 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社子島開發案延宕多年，居民意見喬不攏，台北市地政局昨召開剔除徵收說明會，現場爆發激烈衝突，導致說明會破局，台北市地政局長陳信良在警方保護下才得以離去。

地政局長︰持續溝通 滾動式檢討

陳信良表示，未來將持續秉持溝通精神，依民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。

自救會︰蔣萬安沒兌現選舉承諾

蔣萬安上任後首次針對社子島舉辦說明會，自救會提出「不要前市長柯文哲開發方案、蔣萬安應重新溝通」，要由下而上溝通。

陳信良抵達後現場即被民眾包圍，爆發激烈衝突，亂成一團，民眾、市府人員相互推擠，警方出動大批警力維持秩序，場面仍一度混亂。陳信良高喊「要不要聽我說話？」卻被反嗆「你沒資格講話」、「不要作秀」。

由於說明會現場的門鎖被破壞，導致無法進入，最後陳信良只好離開，陳信良表示，社子島已五十年沒開發，以後駐地工作站和各種管道能溝通，市府會再和住戶做說明。在陳信良離去後，場面才緩和下來。

社子島自救會發言人李華萍指出，蔣萬安沒兌現選舉承諾，就不得召開社子島相關的審議會議，選前說會傾聽在地居民的聲音，並要社子島居民相信政府，選後卻沒看到他，現在溝通沒做，雙方沒有信任。

李華萍指出，前市長柯文哲時代，政府和居民撕裂嚴重，蔣萬安卻繼續延續柯政策，以說明會取代實質溝通，她認為說明會應暫緩，在後續社會溝通沒完成之前，都不得召開任何社子島相關審議會議。

促進會︰要所有人都同意很難

支持區段徵收的社子島居民權益促進會會長楊明照受訪表示，促進會尊重每個人的立場，但社子島自救會不讓市府辦說明會，所作所為實際上就是拖延、反對開發，卻不敢明講，故意要拖延，社子島八成居民都支持開發，要所有人都同意很難，他呼籲政府談到一定程度後，應拿出公權力，依法行政，不能為了幾個人反對就停滯，這對島內支持開發的多數民眾不公平。

社子島自救會不滿市長蔣萬安延續前朝開發方案，不事先溝通，杯葛說明會，現場爆發激烈衝突。 （台北市地政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法