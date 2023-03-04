北市長安西路機車退出騎樓 惹民怨

台北市府在長安西路的車道劃設路邊機車格位，商家抱怨貨車無處可停也造成併排違停的亂象，卸貨不便。（記者蔡亞樺攝）

2023/03/04 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府停車管理工程處從三月開始，推動新一波機車退出騎樓，當代藝術館附近一帶的長安西路因人行道及騎樓常停滿機車，納入機退範圍，停管處上週在長安西路的車道劃設路邊機車停車格（見圖，記者蔡亞樺攝），引來在地商家不滿，市府未事前公告，導致卸貨車輛無處可停，造成併排亂象，難道市府是要逼商家出走嗎？

里長︰轉達停管處 調整停車空間

北市大同區建明里長王振宇說，劃設機車格後確實有店家提出很多反應，他接到店家反應後，已經轉達停管處，下週塗銷部分機車格，改成裝卸貨停車格。劃設停車格一定會造成部分的人不便，但整頓行人空間符合多數市民的利益，仍會去做。

民眾張先生向本報投訴，指長安西路六十到六十六號之間店家，把車停靠在路邊卸貨，市府沒公告，直接將機車格劃在車道，如此一來貨車無法停靠，像是經營衛浴磁磚的店，一個料件可能三、五十公斤重，甚至有的商品重達兩百公斤，怎麼卸貨？

停管處科長楊明遠表示，當地里長提案整頓人行道秩序，考量長安西路的車道寬度不夠，因此劃設斜向路邊機車格位，而民眾既然提出卸貨的停車需求，將派員到現場勘查，調整停車空間。

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