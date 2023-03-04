雙北馬拉松明登場 北市多處路段今晚起交管

2023/03/04 05:30

〔記者蔡亞樺、何玉華／綜合報導〕台灣體育運動競技協會將於明（五）日舉辦「二○二三雙北城市馬拉松」，起點從台北市政府起跑，終點在新北市政府市民廣場；台北市警察局交通警察大隊表示，包括新生高架橋、市府路及仁愛路等路段將實施交通管制，時間從今晚十時至翌（五）日上午八時，相關路段禁止車輛通行。新北交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段於當天○時至十二時實施單向交通管制，禁止車輛通行及停放。

市府路、仁愛路等 公車暫停服務

北市交大表示，雙北城市馬拉松在北市活動路線，包括信義區市府廣場（起點）、仁愛路、金山南路、新生高架道路、市民高架道路及河濱自行車道（終點︱新北市市民廣場）等路段。活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務。

至於交管內容，北市交大指出，今晚十時起至明日上午八時管制市府路（松高路至松壽路）全線車道；三時卅分至七時卅分管制新生高架南往北全線車道；四時至六時卅分管制仁愛路（逸仙路至敦化南路）中間車道；四時至七時管制仁愛路（敦化南路至金山南路）中間車道。

四時卅分至七時管制新生北路（長安東路至金山北路）、金山北路（市民大道至新生北路）北往南全線車道，及金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側兩線車道；五時至八時，市民高架道路往西（建國南路、重慶北路出口匝道）封閉、市民大道往東（環河北路入口匝道、金山北路出口匝道）封閉。

賽道沿線禁止停車及臨停

交通局表示，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊。

各重要交叉路口並由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況儘早解除。

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