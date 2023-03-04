北市三階段服務 盼加速都更腳步

2023/03/04 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「台北市公辦都市更新七五九九專案計畫」昨起實施，提供「早進場、幫試算、助選屋」等三階段服務，第一階段受理申請條件需位於更新地區且基地面積達二○○○平方公尺，住戶自行整合意願門檻達七十五％以上即可提出公辦都更申請，不過還需進行第二階段方案評估、召開說明會，意願達到九○％以上，才能再進行到下一階段模擬選配，選配率達九○％便可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。

北市府說明，第一階段民眾自行整合意願門檻自九○％降至七十五％，市府團隊即可提早投入政府資源提高都更效率。第二階段「幫試算」是指聯合民間專業技術團隊組成「公辦都更台北隊」，協助進行方案評估、召開說明會，提供更精確的建物規劃、估價等財務評估，第二階段意願達九○％才能進入下個階段。

第三階段「助選屋」，將由北市住都中心協助進行模擬選配，讓住戶充分了解分回後的權利價值，選配率達到九○％，即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。

針對議員批評換湯不換藥，北市府副發言人徐政璿回應，過去的公辦都更二．○較缺乏主動性，蔣市長上任後，提出市府要擔任領頭羊的角色，化被動為主動，本次「七五九九」專案計畫中的「早進場、幫試算、助選屋」三大策略，都是不同於過去的服務，能在各階段釐清需求，讓居民了解未來在都更後的權益，也更能促進老舊社區的更新。

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