為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市三階段服務 盼加速都更腳步

    2023/03/04 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕「台北市公辦都市更新七五九九專案計畫」昨起實施，提供「早進場、幫試算、助選屋」等三階段服務，第一階段受理申請條件需位於更新地區且基地面積達二○○○平方公尺，住戶自行整合意願門檻達七十五％以上即可提出公辦都更申請，不過還需進行第二階段方案評估、召開說明會，意願達到九○％以上，才能再進行到下一階段模擬選配，選配率達九○％便可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。

    北市府說明，第一階段民眾自行整合意願門檻自九○％降至七十五％，市府團隊即可提早投入政府資源提高都更效率。第二階段「幫試算」是指聯合民間專業技術團隊組成「公辦都更台北隊」，協助進行方案評估、召開說明會，提供更精確的建物規劃、估價等財務評估，第二階段意願達九○％才能進入下個階段。

    第三階段「助選屋」，將由北市住都中心協助進行模擬選配，讓住戶充分了解分回後的權利價值，選配率達到九○％，即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。

    針對議員批評換湯不換藥，北市府副發言人徐政璿回應，過去的公辦都更二．○較缺乏主動性，蔣市長上任後，提出市府要擔任領頭羊的角色，化被動為主動，本次「七五九九」專案計畫中的「早進場、幫試算、助選屋」三大策略，都是不同於過去的服務，能在各階段釐清需求，讓居民了解未來在都更後的權益，也更能促進老舊社區的更新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播