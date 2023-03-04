北市公辦都更降低意願門檻 議員批「打假球」

台北市信維整宅屋齡老舊，外觀缺乏整理，必須儘速辦理都更。（資料照）

2023/03/04 05:30

75％同意可送件 但實質啟動都更仍要90％才能進行 挨批換湯不換藥

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安昨召開公辦都更政策升級首發記者會，宣布昨起公告實施「台北市公辦都市更新七五九九專案計畫」，公辦都更受理意願門檻自九○％降至七十五％，不過最終實質進行公辦都更的門檻仍維持九○％；民進黨台北市議員簡舒培批評，政策換湯不換藥，只是疊床架屋，但實質問題沒變，蔣萬安只是在玩文字遊戲、欺騙市民。

根據北市府原先「公辦都市更新二．○專案」規定，凡自行整合基地面積達二○○○平方公尺之整宅、環境簡陋、更新推動困難等地區，且基地內九○％以上私人地主、屋主等同意，才能向市府申請公辦都更、進行後續程序；台北市都發局說明，本次實施「台北市公辦都市更新七五九九專案計畫」，將門檻從九○％降至七十五％，市府便可啟動進場服務，協助辦理都更、投入政府的資源。

市府︰將可提高觀望住戶意願

蔣萬安說明，過去公辦都更的受理意願門檻需達九○％，以信維國宅為例，雖有八十一％住戶同意，卻因未達受理門檻九○％因此卡住，因此將受理門檻降至七十五％，政府、相關團隊才會進場進行相關評估、財務試算、建物量體規劃等，讓原本可能還在觀望或並不清楚整個都更程序的住戶，能清楚了解相關數據，提高原本觀望住戶加入公辦都更意願，但最終公辦都更的招商和審議仍需達到九○％才能進行。

議員簡舒培︰實質問題沒改變

對此，簡舒培質疑，不了解為何蔣萬安敢舉信維國宅例子，市府也有信維國宅部分產權，目前住戶同意都更已達八十一％，若加入市府持有產權可達到九○％，結果現在不趕快進行公辦都更程序，還敢提起此案，所謂的新政策根本是換湯不換藥、政策打假球，最後仍要九○％住戶同意才能進行公辦都更，實質問題沒變。

議員顏若芳︰缺完整配套措施

民進黨議員顏若芳表示，這僅是降低受理門檻，接下來仍要九○％才能成案，但對於十％不同意的部分也沒說明如何處理，若北市府要進行公辦都更，應要祭出更好的條件吸引民眾，也要說明完整配套措施。

議員李彥秀︰須足夠執行量能

國民黨議員李彥秀表示，公辦都更受理意願門檻自九○％降至七十五％能大幅提昇民眾參與意願，但當公辦都更案件量大幅提升時，公部門必須有足夠行政執行量能配合，讓都更後續進度順利，否則仍無助加速都市更新。

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