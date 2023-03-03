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    首頁　>　臺北市

    被追問228 蔣萬安跳針稱坦然面對

    2023/03/03 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安日前以市長身分為二二八事件道歉，但後續風波不斷，國民黨市議員鍾沛君提案停辦官方活動、民進黨議員王世堅要求以蔣家後代身分道歉；對此，蔣萬安昨面對諸多提問一概跳針回應，稱對於過往歷史都會「記取教訓、引以為戒」，如背稿般複誦「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和解」。

    蔣萬安於台北市二二八事件七十六週年紀念會上，以「市長身分」表示，「我深深為七十六年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」。但事後被二二八國家紀念館打臉，強調二二八事件並非因天馬茶房附近的緝菸事件導致。

    對此，蔣萬安昨參訪社會企業「建北加油站」於會前受訪時表示，身為台北市長對於過往歷史，都會「記取教訓、引以為戒」，未來持續傾聽二二八受難家屬聲音，台北市政府相關局處必持續挖掘相關歷史素材，對於受難家屬現實處境所遇困難，也會盡最大力量給予幫忙。

    再被追問是否以蔣家後代道歉？蔣萬安持續「背稿」跳針回應，將「坦然面對」過往歷史，第三度提到會「盡可能公開相關史料、使之完整呈現」，也希望盡可能照顧二二八受難家屬，並盡最大努力撫平過往傷痕、促進社會和解。

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