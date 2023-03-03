《北市議員財產申報》陳錦祥欠債2億 陳重文「股票王」

2023/03/03 05:30

藍營個個資產驚人 葉林傳投資事業逾5千萬

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕監察院昨公布最新一期台北市議員財產申報資料，採分批公布，昨先公布廿三名議員財產，其中公布的十四名國民黨議員（含今年初立委補選獲勝的王鴻薇），個個資產驚人，前議長陳錦祥雖是房地大王也是「欠債大王」，持有房地超過五十筆，債款近兩億元，是所有議員債務最多；副議長葉林傳「事業做很大」，投資事業超過五千萬元。至於「股票王」是議員陳重文，有數千張股票都是登記在妻子的名下。

立法院去年五月三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定直轄市議員、縣市議員比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年。此次監察院公布財產資料的申報日期為去年十一月一日。

陳錦祥 持有房地超過五十筆

陳錦祥持有四十二筆土地涵蓋北市信義區、大安區及新北市、基隆市，十五筆房屋、存款廿四萬餘元、事業投資三三○萬元。葉林傳與太太共持有五筆土地，房產及停車位為十二筆，存款為三九二萬，保險則為六○二萬，債務為一四一四萬，事業投資則為五一五一萬，範圍橫跨建設、合作社、投資控股、數位金融等公司。

戴錫欽 子女名下有51張股票

現任議長戴錫欽持有四筆土地和兩筆房屋，存款八十七萬餘元、股票及保險各價值十二萬及八十六萬餘元，其子女名下也有多達五十一張股票。

秦慧珠持有一筆土地、兩筆房屋，存款及保險皆有二百多萬元，債務則將近二千萬元、事業投資五百萬元；徐巧芯夫妻倆存款四五八萬餘元、一筆房屋登記在丈夫名下，基金價值二○二萬餘元、債務一六○○萬餘元。

吳世正擁19房地 債務4300多萬

吳世正則持有十九筆房地，存款一七三萬餘元、股票及基金各有九十萬多元及二七○萬元，價值四○七萬的保險及四十一筆股票，債務多達四三○○多萬元。李明賢名下無土地房屋，持有兩輛車，存款一三四○萬餘元、債務四十二萬多元。

闕枚莎持有十三筆土地、四筆房屋，存款一七四萬餘元，股票價值廿九萬多元、債務一六八八萬多元。游淑慧持有四筆房地，存款六○八萬餘元，基金價值四百多萬元且有一筆黃金存摺廿三萬餘元，七十三筆股票、債務一七七萬多元。

陳重文妻子名下股票數千張

陳重文持有七筆土地及三筆房屋，太太名下有一輛保時捷名車，存款雖將近二五○○萬元，他與太太名下信貸也有四千多萬，而太太名下高達數千張股票。汪志冰六筆房地皆在新北市三重區，存款九九二萬餘元、基金價值二八七三萬多。

張斯綱持有一筆土地、四筆房屋、一輛名車，存款一三二一萬餘元以及價值五二○萬元的保險，債務則有一四六五萬餘元。大安文山區議員耿葳名下無房地，有一輛車、存款六十五萬餘元及債務廿二萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法