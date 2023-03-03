北市拚250萬人口 生育獎勵加碼4/4上路

2023/03/03 05:30

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕台北市人口數在去年三月底跌破二百五十萬人，台北市政府原預估今年二月底、三月初人口可回到二百五十萬人，但至今仍未達標。台北市民政局表示，四月四日將推出生育獎勵金加碼，希望三月底、四月初達目標。台北市長蔣萬安也說，會持續推出如居住、教育、生養等各方面政策。

人口未達標 蔣︰續推相關政策

民政局長陳永德說，未來第一胎生育獎勵金提升至四萬元，第二胎四．五萬元，第三胎以上五萬元。陳坦言擔心北北基共同生活圈會有民眾遷籍台北市，領完獎勵金隨即離開，因此未來除生育獎勵金，也會規劃其他配套與福利吸引人才續留。民政局補充，今年生育獎勵金預算編列四．一億元，預計再追加四億餘元經費，四月四日生育獎勵金加碼後，估有二．三萬人可受惠。

蔣萬安昨參訪社會企業「建北加油站」會後受訪時表示，人口成長趨緩有很多原因，未來會持續推出如居住、教育、生養等各方面政策，雖難一蹴可幾，但會努力促使台北市人口逐漸增加。

台北市議員陳怡君表示，提高生育獎勵金雖是施政美意，卻治標不治本，也可能造成「表面人口遷移」。陳認為，人口流失普遍是受經濟壓力影響，房價、房租居高不下讓年輕人不敢結婚、生子，甚至生了怕抽不到公托，市府應通盤檢討，提供更優渥的公托環境、長期照顧與社會福利。

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