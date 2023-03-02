《蔣萬安228以市長身分致歉》王世堅促蔣 以蔣家身分認錯道歉

2023/03/02 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安前天以市長身分為二二八事件道歉，但致詞過程中遭民眾抗議，國民黨台北市議員鍾沛君撂話，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會；二二八受難者家屬、民進黨議員王世堅則認為，官方每年一次舉辦二二八追思活動，帶領台灣人共同記取慘痛的歷史教訓是正確的，他也說蔣萬安以首都市長身分致歉是好的開始，但美中不足，道歉只講了一半，他應以蔣家身分認錯道歉。

蔡詩萍︰不會停辦228紀念活動

台北市文化局長蔡詩萍表示，二二八紀念活動行之有年，是台北市甚至全台灣非常重要的活動，於文化局角度上不會停辦。

蔣萬安前天舉行任內首場二二八紀念會，但現場引發嚴重抗議事件；鍾沛君昨不滿表示，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，主張改由文化局、教育局舉辦相關議題講座，理性審視二二八，「杜絕政治極端份子與投機者年年消費」。

蔡詩萍昨受訪指出，今年二二八紀念活動完全開放，沒有佈下拒馬重兵阻攔，可證明北市府心態開放、尊重不同意見。

王世堅認為，蔣萬安選上台北市長，讓二二八受難者在天之靈、受難者家屬情何以堪，他也希望蔣能在未來的二二八追思會，重新認錯致歉，既然蔣接受蔣家光環，也應代表蔣家父祖輩做出的錯誤罪行認錯道歉。

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