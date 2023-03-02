拒「柯規蔣隨」 台北社子島自救會喊重啟溝通

台北市地政局副局長王瑞雲（左）代表接下社子島自救會陳情書。（記者鄭名翔攝）

2023/03/02 05:30

市府4日召開剔除徵收說明會 居民陳情要求停開 提四大訴求

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲任內推動「生態社子島」開發案，當地抗爭聲浪不斷；台北市政府將於三月四日召開剔除徵收說明會，社子島自救會不滿市長蔣萬安「柯規蔣隨」，昨到市府前陳情，要求停開說明會，否則將率陳情人杯葛到底，並喊話蔣萬安應落實選前承諾、重啟由下而上溝通。

議員︰蔣未主動溝通 令人失望

在地議員們也認為，蔣萬安上任至今未積極就社子島案與地方溝通「令人失望」，呼籲市府切勿急就章，應先加強溝通、謀求雙贏做法。

地政局︰持續以不同方式溝通

出面接下陳情書的台北市地政局副局長王瑞雲表示，「生態社子島」仍為開發大方向，然中央希望北市府可持續與社子島居民溝通，因此無論是說明會或工作坊等都會持續進行，且只要當地還有不同聲音，就會持續以不同方式溝通。

促蔣落實承諾 處理聚落保留

社子島自救會發言人李華萍昨指出，蔣萬安在選前曾承諾，將以最大誠意與同理心處理聚落保留，但上任首次舉辦的說明會，竟是沿用柯市府所提的舊方案，完全無視居民要求重新研擬保留聚落範圍的訴求，令多數社子島居民無法接受，要求蔣市府取消說明會，否則將率眾杯葛。

自救會提出「不要炒地皮，社子島要原地安居」、「不要大開發，台北人要韌性城市」、「不要柯方案，蔣市府要重新溝通」、「不要再擺爛，蔣市府先輔導修繕」等四大訴求。

學者籲讓社子島人有尊嚴的活

政治大學地政系教授徐世榮指出，社子島開發案涉及憲法保障人民財產、生存、工作權，而全世界自由民主國家中只剩台灣還在使用侵害人民財產權的區段徵收，且社子島因威權違憲的都市計畫導致被禁建五十三年，居民面臨雙重壓迫，呼籲蔣萬安應拿出誠意、「讓社子島人有尊嚴的活」。

無黨籍議員陳政忠指出，蔣萬安上任至今未主動與地方溝通、協調「令人失望」，要求蔣市府增加溝通場次及力道，他強調，社子島開發已進入「最後一哩路」，不該貿然喊停，但此過程仍須充分尊重各方聲音，尋求妥善做法。

民進黨議員陳賢蔚認為，柯文哲時期採取i-Voting方式決定社子島開發方向是急就章做法，至今當地居民對於如何開發、徵收範圍、安置計畫都有各種意見，蔣萬安應採「事緩則圓」態度，嚴謹與各方溝通研商，整合檢討後再修正方向，切勿躁進。

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