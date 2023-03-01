《北市二二八追思紀念活動》家屬致詞 吹捧馬英九惹議

台北市二二八紀念活動，受難者家屬代表致詞背離主題，引發爭議。圖為蔣萬安致詞時，遭抗議人士衝入現場。（記者劉信德攝）

2023/03/01 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市政府主辦的台北市二二八紀念活動昨下午登場，活動安排二二八受難者廖進平的孫子、台北市二二八協會名譽理事長廖繼斌於現場致詞，他在致詞中表示，沒有二二八家屬不願意跟北市府合辦活動，「不管市長姓什麼我們都願意辦」，並說前總統馬英九和二二八受難者家屬情同親人，已獲大多數二二八遺族跟家屬的肯定；對此，參與現場活動的民進黨議員吳沛憶不滿批評，家屬發言不僅背離事實，竟包含政治吹捧，相當不恰當，完全背離二二八紀念活動主題。

228協會︰尊重個人言論自由

對此，廖繼斌昨接受電訪僅表示不評論；台北市文化局表示，該活動是與台北市二二八協會協辦，家屬由協會推薦，尊重家屬發言。台北市二二八協會理事長黃秀婉指出，協會有不同的聲音，每個人都有發表言論的自由，也尊重其發言。

稱馬與受難者家屬情同親人

台北市政府與台北市二二八協會、台灣國家聯盟合辦二二八紀念活動已行之有年，但隨新市長蔣萬安上任，台灣國家聯盟於活動前宣布退出合辦，直言多數受害家屬無法容忍與加害者後代同台。但昨代表家屬致詞的廖繼斌卻稱，沒有二二八家屬不願意跟北市府合辦活動，甚至稱「不管市長姓什麼我們都願意辦」，還說馬英九和許許多多百百千千的二二八受難遺族情同親人，更在二二八這塊地誠懇踏實用心、不求回報，已獲大多數二二八遺族跟家屬的肯定，若把協會家屬名單拿出來，票選理事長的話，馬英九一定當選理事長。接續上台致詞的前總統馬英九，則細數其在市長與總統任內二二八相關政績。

議員批不恰當 背離活動主題

但參加活動的吳沛憶指出，北市府主辦二二八紀念活動，所有致詞應是要談二二八事件，包含市府做了什麼事、工程、立場等，但家屬發言竟包含關於政治的吹捧，無關於官方紀念的主題，她認為相當不恰當，完全背離二二八活動的意義。

228關懷總會︰多數遺族無法接受

二二八事件紀念基金會董事、台灣二二八關懷總會理事長王文宏表示，這應是黨國教育下的斯德哥爾摩症候群，馬英九時代有給二二八受難者家屬甜頭，部分意志薄弱者因此認為馬對他很好，自己獲得利益就忘記家族前輩被殺害，但多數二二八遺族仍無法接受家人曾遭遇的對待。

而台灣國與公投護台灣聯盟昨下午在二二八紀念公園外召開記者會，聚集超過廿位民眾，並強調二二八並非任何人的政治提款機，兩蔣統治期間將台灣視作蔣家天下，並給台灣帶來許多無法抹滅的傷痛，縱使台灣近年積極推動轉型正義，但蔣萬安所處的國民黨仍處處阻撓，意圖讓過往台灣人民流血流淚的歷史被時間所淹沒。

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