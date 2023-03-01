北市校園蔣介石銅像 228家屬籲全面移除

2023/03/01 05:30

北市學校現存51座 家屬要求蔣萬安以市長權力執行

〔記者蔡思培／台北報導〕昨天是二二八和平紀念日，蔣家後代蔣萬安以台北市長身分主持活動，也在致詞中表示歉意。然而台北市校園內仍留有五十一座前總統蔣介石銅像，二二八受難者家屬不滿表示，蔣萬安身為蔣家後代，現在又是台北市長，應以市長權力移除校園內蔣介石銅像。

王文宏︰應為曾祖父滿手血腥道歉

據統計，至去年三月止，北市校園共有六十四座蔣介石銅像，部分銅像已隨學校興建、整修工程拆除，目前北市校園仍有五十一座銅像。二二八事件紀念基金會董事、台灣二二八關懷總會理事長王文宏昨表示，蔣萬安不應只有口頭上道歉，而要有實質作為，蔣萬安要改姓蔣，就應對曾祖父的滿手血腥懺悔道歉。王呼籲蔣萬安，利用台北市長權力，將台北市管理的校園內蔣介石銅像都移除；中正紀念堂裡更有全台最大的蔣介石銅像，站在台灣人民頭上。

民進黨市議員趙怡翔也認為，校園內蔣介石銅像應適時移至他處，學校是思想自由、言論自由的地方，但在蔣介石總統任內，這兩項自由皆不存在，學校應讓學生了解蔣介石與當時專制政府的歷史，但銅像不須放在校內。國民黨市議員楊植斗則反對移除，他表示，儘管部分人非常討厭蔣介石，但蔣家對於台灣也有貢獻，且銅像有歷史意義，應該要功過並存。

議員︰讓學生了解歷史 停止崇拜

社民黨市議員苗博雅指出，清除威權象徵、停止崇拜獨裁者是責無旁貸的義務，沒有任何一個民主國家會在民主化後，持續用納稅人的血汗錢在校園或公共空間持續崇拜、侍奉獨裁者。

教局︰應由各界對話 形成共識

針對校園銅像處置，教育局強調學校應依循民主程序及公共論述，蒐集多元意見，並邀請學校教師、學生、家長及社區人士參與，共同對話與討論，形成共識後再處理。

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