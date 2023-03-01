《城市人物誌》曾仲影228受難入獄 音樂創作非凡

著名作曲家、電影導演曾仲影，在二二八事件後曾遭牢獄之災。（曾英峰提供）

2023/03/01 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕著名作曲家、電影導演曾仲影在二二八事件後遭牢獄之災，雖然曾仲影不曾向兒子曾英峰提到二二八事件，但在他過世前的最後階段，竟把兒子誤認成過去在牢獄中審判他的官員，直呼「長官，我不是共產黨、不是匪諜」，曾英峰當時才知道，原來二二八事件對父親的影響如此深、如此痛；雖然二二八事件是一個時代悲劇，但曾仲影的音樂創作和人生經歷，將永遠留在人們記憶中。

曾英峰︰父逝前誤認我是審判官

曾仲影在二二八事件發生後擔任台灣省行政長官陳儀對台演講的台語翻譯，隔天在電台就被警備總部逮捕，在送往東本願寺途中跳車逃走，過程中小腿被子彈射穿，曾遭蒙住雙眼及反綁雙手十一天，最後經軍法審判，以「妨害秩序」罪名判刑入獄服刑兩年，出獄後還遭監控，他全心投入音樂，一生創作逾六百首樂曲，橫跨戲劇、電影、流行音樂、歌仔戲，不但得過終身成就獎，過世後還獲頒贈褒揚令。

曾英峰說，父親在二○二一年臨終前，竟把他誤認成過去在牢獄中審判他的官員，並奮力澄清、大聲呼喊自己不是共產黨、不是匪諜，曾英峰聽到這些話感到非常難過，就連護士也忍不住掉淚，顯示二二八事件對曾仲影的影響有多深遠。

創作逾600首樂曲 獲頒贈褒揚令

「父親的一生非常曲折。」曾英峰說，父親出獄後幾乎把心力都放在音樂上，還當了電影與電視導演，對台灣歌仔戲影響深遠，當年的新編曲調幾乎都來自他的手筆，還創作「藍色的夢」、「一顆流星」等傳唱大街小巷的流行歌曲，為台灣音樂史留下豐富資產。

儘管經歷這麼多苦難，曾仲影仍在音樂創作上取得非凡成就，成為台灣音樂史上重要人物，曾英峰認為，二二八事件是時代悲劇，應該用包容來解決，放下仇恨、和平相處，不讓悲劇再次發生，不再挑起對立，才是正確的態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法