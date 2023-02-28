《城市人物誌》勤發明、學外語 邵功賢認真耕耘人生

台北自來水事業處工程師邵功賢，利用所學推出測漏水裝置，成為專利達人。（記者蔡思培攝）

2023/02/28 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕七十一年次的邵功賢，擁有台灣大學土木系及環境工程學研究所高學歷，畢業後考取環境工程技師全國第一名，並進入台北自來水事業處擔任工程師，主要工作是在大街小巷挖馬路換水管，為降低漏水，他研發一款輕便的「空氣鋼瓶隨身測漏」裝置，讓原本需花三小時測漏，縮短為一分鐘，二○一四年拿到人生第一個專利，後又陸續參與各項專利發明，成了專利達人。

熱中研發 成為專利達人

為減少每年近兩千件施工停水客訴案件，邵功賢研發「免停水搶修直接頭」，有效縮短搶修時間，還能免停水施工，於二○二一年取得專利。為克服智慧水表區域性無線訊號較弱，以及金屬製水表箱蓋造成訊號屏蔽問題導致訊號異常，他積極參與研發「智慧型水表箱蓋」，再度取得專利。也因智慧水表應用推動成功，北水處於二○二一年獲總統蔡英文頒發「智慧城市創新應用獎智慧水務獎」。

學英日語 成水處導覽員

邵功賢投入公職後，已取得專利發明人三件、發表期刊論文四篇、研討會論文六篇、研究報告三本，此外，他還是北水處接待各國外賓的御用導覽員。

說起學習英、日語過程，邵功賢笑說，他和許多人一樣，學習英文多年卻無法開口，大學時代表台大至韓國參加國際學生會議，一位外國正妹用英文向他搭訕，他卻無法用英文回應，這次經驗讓他回國後立即奮發圖強。

而為了能去日本交流，完全不會日文的邵功賢也勇往直前，出國前才開始學習五十音，通過了日文檢定，到了日本就用語言技能交換，訓練日語，半年後回國，更成為北水處招待外賓的御用導覽員。

認真的邵功賢面對任務總是全力達成，即使因此被笑把自己搞得很累，他卻樂觀表示，「人生雖然可以唏哩呼嚕過，也可以認真度過，但我還是希望認真過，才對得起自己」。

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