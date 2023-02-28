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    首頁　>　臺北市

    北市標線型人行道2千條 議員質疑浮濫

    台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但使用率極低。（台北市議員柳采葳提供）

    台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但使用率極低。（台北市議員柳采葳提供）

    2023/02/28 05:30

    8年劃1677條 要求檢討 兼顧行人及停車需求

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲將鄰里交通環境改善計畫視為重要政績，尤其劃設標線型人行道即是首要作為，但台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但行人使用率極低，且調閱資料發現，柯八年任內狂劃一千六百七十七條，疑為衝政績而有浮濫設置之嫌，要求交通局應整體檢討，兼顧行人及停車需求。

    窄巷兩側均劃設 使用率卻極低

    對此，北市交通管制工程處管制設施科長江長恩說明，民眾所反映的巷道屬單行道，東側標線型人行道已劃設多年，後經鄰里交通環境改善計畫評估認為車道寬度足夠，因此於西側再增設行人空間；在整體規劃上，北市盡可能提供足夠人行空間，若里長及地方有其他需求或建議，將再予以評估檢討 。

    交工處︰民眾有建議 將評估檢討

    柳采葳指出，據統計北市於二○一四年底時僅有三百一十條標線型人行道，而柯自二○一五年起推動鄰里交通環境改善計畫，透過標線型人行道劃設改善行人通行環境，截至去年底，北市府每年都劃設上百條人行道，柯八年任內狂劃一千六百七十七條，總數已達到一千九百八十七條，甚至出現一條窄巷內兩側均劃設、使用率卻極低現象。

    柳采葳認為，劃設標線型人行道原為美事一樁，但建設步行城市須採漸進式，尤其應顧及當地居民需求，巷弄內兩側劃設標線型人行道目前看來過於浮濫，未考慮實際需求，許多標線型人行道更已流於形式，根本無行人使用，導致汽、機車遍尋不著停車格位，便宜行事停放於標線型人行道上，最終淪為市府政策提款機。

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