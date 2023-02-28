北市違停 忠孝東路4段再居冠

2022年台北市違停取締十大路段

2023/02/28 05:30

去年被舉發1.6萬件、拖吊逾2千輛車 民眾檢舉減 警方取締數反增

〔記者蔡思培／台北報導〕交通部去年四月底限縮民眾檢舉交通違規項目，其中最大量的一般紅黃線違規停車檢舉案也被限制，因此北市去年交通違規檢舉件數也大幅下降，違規臨時停車案件減少近九萬件，但民眾檢舉項目限縮後，交通警察仍持續主動取締，去年警方取締違停數不減反增，人多車多的忠孝東路四段繼續蟬聯違停熱點冠軍。

交通違規檢舉 限縮成46項

去年修正施行「道路交通管理處罰條例」第七條之一，交通違規檢舉項目限縮成四十六項，主要為危害性較高且警察不易取締的動態違規。違規停車方面，紅黃線或人行道違停不受理，但可檢舉在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違停、違規併排停車、占用身障停車格等。

違規臨停檢舉 少近9萬件

根據台北市交通警察大隊統計，交通違規檢舉限縮後，台北市去年接獲六十一．三萬件檢舉案，較前年六十八．二萬件減少近七萬件，雖然「違規臨時停車」仍是檢舉項目第一名，但去年檢舉二十三．二萬件，相較前年三十二．二萬件減少近九萬件。「違規停車」檢舉也從前年的八．七萬件，減少至去年的三．八萬件。不過前年檢舉第二多的「不依規定使用燈光」，在去年檢舉量暴增至十三．二萬件，比前年成長近三萬件。

加強執法 取締違停65萬件

然而，交通違規檢舉限縮後，警方也加強取締違規，去年共取締二二三萬件，較前年增加近六萬件，其中違規停車取締六十五萬件。交通警察大隊指出，忠孝東路四段是去年取締違規停車最多的路口，高達一．六萬件，拖吊超過二千輛車。

東區商業繁榮 停車亂象多

第二至五名的違停熱點則依序為敦化南路一段、內湖路一段、林森北路、南京東路五段。忠孝東路四段、敦化南路一段位於商業繁榮的東區，停車需求大，附近又有捷運站，常見駕駛違規停車接送親友轉搭捷運。內湖區內湖路一段周邊有捷運站、內湖科技園區，還有美食街等，也是民眾違停熱點。

交大強調，警方將持續針對主要幹道及違停熱點加強巡查取締，若發現違停事實明確就依法舉發，並針對嚴重影響交通順暢及安全車輛拖吊移置，民眾不要貪圖一時方便違規停車，違規除會被開罰，若衍生交通事故，也需負肇事責任。

人多車多的北市忠孝東路四段，蟬聯違規停車熱點榜首。（記者蔡思培攝）

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