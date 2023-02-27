蔣推國際潮流音樂節 業界看法兩極

2023/02/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安選前拋出舉辦「台北國際潮流音樂節」政見，並整合台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等資源，打造複合式展演活動；對此音樂界看法不同，有音樂人認為，一次性的免費活動，對台灣音樂產業推動效果有限，若預算花在對音樂展演空間業者實質補助或協助宣傳上意義較大，免費音樂活動太多，只會讓業者更無法生存；但也有業者認為，台北要成為流行音樂之都仍要舉辦能見度高的活動，才能在國際上廣為行銷，只是希望在行銷台北時，也能同時帶動本地的音樂產業發展。

免費演唱會衝擊場館售票 不如發消費券

PIPE活動企劃組長官靖剛表示，國際知名樂團音樂人鮮少來台，主因是台灣人口、觀眾基數不夠多，若由政府出資舉辦國際音樂節，經費最後都是落入國際藝人口袋，是否能吸引觀光客為此來台還未知，但首先音樂場館售票必定受到衝擊，不如增加推動民眾去藝文場館消費、看表演，例如發放藝文消費券等，可能會更有效益，政府舉辦太多免費音樂活動，對產業發展反而造成阻礙，例如每年舉辦艋舺青山王祭演唱會時，台北市所有live house票都賣不出去。屏東台灣祭舉辦時，live house甚至請不到樂團來表演，連活動都沒得辦。

提升台北能見度 並推薦民眾前往消費

不過近年，台北市觀光局都會搭配台北花季舉辦音樂節活動，方式是補助音樂場館舉辦演出，民眾看表演仍需購票，這才是比較正向的產業推動模式。台灣流行音樂文化展演交流協會理事長許理平認為，台北在音樂產業上有優勢，以中國來說，卅至五○歲的中國民眾會聽台灣音樂、看台灣偶像劇，對台灣音樂很肯定，身為台灣首都的台北，最有資格打造成華語音樂之都，辦活動能告訴國際「台北有企圖心」，並吸引觀光客到台北。所以在提升台北國際能見度時，也要同時思考能在此期間幫助live house同步宣傳、挹注資源，提升台灣音樂產業能見度。

台北市政府副秘書長王秋冬表示，蔣市長在選前便強調會逐年提升文化局及所屬機構預算，顯見市長相當重視文化政策，相關政策推出一定會尊重音樂界的意見，將針對相關議題做內部討論，未來待政策確定一定會對外說明。

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