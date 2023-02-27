剩不到10家 Live House又3店熄燈

位於台北公館的「海邊的卡夫卡」，與同棟不同層的「河岸留言」因所在地要進行都更只好熄燈。（記者楊心慧攝）

2023/02/27 05:30

小地方、卡夫卡、河岸留言將陸續關閉 獨立音樂人憂心產業萎縮

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安選前曾談到藝術文化發展需要更多類型的替代空間與展演空間，但台北市Live House（音樂展演空間）卻逐漸流失，從二○一六年的廿一家到現在僅剩不到十家，明起「小地方展演空間」、「海邊的卡夫卡」、「河岸留言」將陸續熄燈，令不少聽眾覺得惋惜，獨立音樂人認為，音樂人最好的練功場地就是Live House，感嘆台北作為華人音樂重要城市，Live House卻越來越少，音樂產業恐將日益萎縮。

城市轉變 周邊住戶陳情是困境

台北南區是台灣現場音樂演出發源地，許多知名樂團都由此發跡，但位於公館「海邊的卡夫卡」、「河岸留言」因所在地將進行都更，「海邊的卡夫卡」將於明天熄燈，「河岸留言」（小河岸）在三月還有演出，最晚四月底前歇業；「小地方展演空間」則因疫情影響，以及房東不再續約，也將在明天結束營業，近期的售票演出皆銷售一空。

「海邊的卡夫卡」老闆陳凱瑞（一九七六樂團主唱阿凱）受訪表示，已在台電大樓旁經營十八年，雖覺可惜、感傷，但對他來說不是壞事，而是城市的轉變，但他認為Live House在台北面臨的困境是周邊住戶陳情問題，使得音樂演出時間受限。

盼文化局整體配套補助改善

獨立音樂人「瓦克阿中」感嘆，獨立小型音樂展演空間流失對音樂人的實質影響很大，北市文化局應對音樂展演空間有整體配套改善計畫，針對業者提供專案補助，雖然現在是網路時代，作品可放在網路，但身為獨立創作歌手，更需要的是實質演出環境，盼市府帶頭領航，對演出者與展演空間業者更友善。

台灣流行音樂文化展演交流協會理事長許理平表示，疫情對Live House生意造成影響，疫情期間限制內用、室內控管人流等，讓不少Live House虧損好幾個月，所幸隨著疫情趨緩逐漸好轉，但Live House家數逐漸減少的問題仍要被重視，畢竟音樂餐廳、Live House等音樂展演空間，最大的意義是讓樂手、歌手有舞台表演。

「海邊的卡夫卡」於本月底前進行店內拍賣，並在月底熄燈。（記者楊心慧攝）

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