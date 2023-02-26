北投三層崎花海 1.6萬株薰衣草迎賓

北投三層崎花海以一．六萬株紫色薰衣草，搭配鼠尾草、金蓮花、秋海棠等花卉，拼湊成大圖騰。（台北市公園處提供）

2023/02/26 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市北投三層崎花海被譽為「台版富良野」，整片彩虹花毯及浪漫薰衣草花海讓人有如置身日本的感覺，北投當地蘊藏古蹟、文化、溫泉等景觀，除花海美景，還有新北投車站、北投溫泉博物館、北投圖書館等知名景點，能夠同遊古蹟名勝體驗北投得天獨厚的歷史人文。

北投社三層崎公園以一．六萬株紫色薰衣草，搭配鼠尾草、金蓮花、秋海棠等花卉，拼湊成大圖騰，今年首次在坡上增設一千平方公尺的花海，整片彩虹花毯讓人為之著迷。

泡湯吃美食 店家提供優惠

台北市公園處處長黃淑如表示，從北投社三層崎公園可以遠眺新北投與關渡平原，往上走還有親子步道連接至貴子坑，今年還有許多特約店家為民眾提供專屬優惠，賞花遊樂期間也可以吃美食、泡溫泉。

台北市公園處陽明所主任林晁嘉補充，今年周邊的特約店家也配合行銷北投，如KAF Coffee特製薰衣草鮮奶茶等飲品，柚の館新北投日式浴衣租借讓民眾能更融入台版富良野的氛圍，北投亞太飯店推出綠漾下午茶優惠，在美好景致中品嘗特製下午茶，同時還有住宿泡湯等不可錯過的行程。

三層崎花海位於半山腰，停車不便，提醒賞花的民眾可以利用大眾運輸工具上山，才不會影響賞花的好心情，賞花串連行程搭乘市內公車都可抵達，相關的交通資訊及花季新訊可在「三層崎花海專屬官網」查詢。

北投三層崎花海，今年首次在坡上增設一千平方公尺的花海。（台北市公園處提供）

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