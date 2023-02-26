北市路口科技執法 內湖擬增2處

2023/02/26 05:30

目前34處 去年取締逾13萬件 鄭州路、西寧北路口 揪近5萬件最多

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市目前建置卅四處科技執法設備，去年至今年一月取締超過十三萬件，台北市交通警察大隊今年將在內湖民權東路、舊宗路口及港墘路、堤頂大道口增設兩處科技執法，市長蔣萬安表示支持，指示交大應注意執法品質；但民眾憂心，感覺到處都是科技執法，像被監視。

民眾憂科技執法密布 像被監視

交大從二○一九年十一月率先在市府轉運站前設置科技執法取締違停，逐年擴大範圍，包括台北車站北側（市民大道一段）、吳興街二二○巷（北醫旁）、中山北路二段（馬偕醫院前）、台北轉運站；市民及建國高架道路也導入科技執法，取締大車違規上路，避免大型車載重影響橋樑結構安全。

去年一月選定鄭州路、西寧北路啟用「多功能科技執法設備」，取締違停、車輛不禮讓行人、闖紅燈、跨越雙白線、佔用機車停等區等。同年十二月一日，交大在廿一處易肇事路口設科技執法，包括「機車瀑布」台北橋下的民權西路、延平北路口。

交大統計，去年至今年一月科技執法取締件數前五大地點，鄭州路、西寧北路口高達四萬九一四○件，排第一；其次是辛亥隧道一萬二五四九件、自強隧道一萬三五九件、建國高架橋八三○三件；去年七月啟用的捷運公館站則有七三五七件。

增民權東、舊宗路及港墘、堤頂路口

交大統計廿一處易肇事路口，去年十二月至今年一月的兩個月時間，以市民大道、中山北路口取締三八八一件最多，其次是民權西路、延平北路口（台北橋下）三○七三件，車流量龐大的信義路、基隆路口也取締二三七○件。

交大︰降低事故 減少員警負荷

交大表示，今年將在內湖區民權東路、舊宗路口及港墘路、堤頂大道口，裝設科技執法設備，強調科技執法目的是希望降低事故發生、減少員警負荷。北市研考會表示，科技執法變多，仍需要人力辨識正確性，警察局應估算人力成本。

蔣萬安說，新北市日前有拖吊車違規，卻將罰單開給被拖吊的車輛，成為科技執法盲點，市府會全力支持預算，但在提高效率同時也要提升執法品質，要有人工辨識，應評估需增加多少人力及配置，並持續精進。

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