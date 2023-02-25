取消赴日開會 蔣萬安出席228紀念活動

台北市政府將於二二八和平公園舉辦紀念活動。（資料照）

2023/02/25 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕往年台北市政府都會與台北市二二八協會、台灣國家聯盟合辦二二八紀念活動，不過台灣國家聯盟日前宣布退出合辦，因此今年北市府僅與台北市二二八協會共同舉辦，將在二月廿八日下午二時至三時於二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦，北市府昨公布活動流程，過程包含追思合唱、祝禱，以及台北市長蔣萬安與二二八家屬代表獻花致敬，最後也會安排蔣萬安致詞，北市府強調將遵循以往基調，以謙卑、誠懇、肅穆的原則舉辦。

受難家屬提醒記取教訓

北市府副秘書長王秋冬受訪表示，日本東京舉辦永續發展會議，邀請蔣萬安前往，但剛好在二月二十八日，原本蔣考慮要去，但最後選擇參與二二八紀念活動，改派副市長李四川帶隊參加會議，這也代表市長對於二二八紀念日的重視。

文化局長蔡詩萍透露，二二八受難家屬提出訴求要求市府配合，不同的家屬有不同期望，有些家屬期望蔣萬安在市長權責範圍內能夠多照顧受難家屬，或是在史料的發掘上，能協助家屬蒐集，也希望市長可以花時間去了解二二八事件，整體來說所有家屬都主張七十六年前的二二八事件是台灣重要歷史，造成台灣社會發展很大的陰影與壓力，家屬們也一再提醒蔣萬安要記取教訓，而蔣也深有感觸。

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