《台北》招生48人 數位實中校長仍懸缺

台北市數位實驗高中昨公告一一二學年度招生簡章，招收四十八名學生。圖為數位實驗中學學生參訪VIEW SONIC總部。（數位實中提供）

2023/02/25 05:30

議員批爛攤子留給蔣萬安 教局：進行遴選 預計3月公告人選

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市數位實驗高中昨公告一一二學年度招生簡章，招收四十八名設籍北北基國中畢業生，採特殊選才、申請入學方式，但校長仍在遴選階段，北市教育局預計三月公告人選，八月一日就任。近日已發布招生簡章的北市芳和實驗中學高中部將招收廿五人，北市影視音實驗教育機構於三月初公告簡章，提供四十一個名額。

台北市去年成立的數位實中，一一一學年度開辦目前有卅八名學生，以「廣闊探索、天賦自由」作為核心教育理念，上課採虛實整合的模式，並讓學生提出專業領域的個別需求課程，首屆學生超過五成申請並完成學分認證，實踐「一生一課表」。

數位實中 採特殊選才、申請入學

數位實中主任黃郁博指出，一一二學年度以「夢，想，就來」作為第二屆招生主軸，「特殊選才」報名從三月八日至廿二日，招收具備自主學習能力及特殊專才的學生，規劃第一階段書面資料審查、第二階段團體及個別面試進行篩選，四月底公告錄取名單。

黃郁博也指出，「申請入學」管道於國中會考後六月九日至十三日報名，第一階段以單科會考成績A為檢定門檻，第二階段採面試審查，預定六月底確定錄取名單。

尷尬的是，數位實中去年八月開學，校長從缺，教育局找來北一女校長陳智源擔任代理校長，議員批評把爛攤子留給下任市長。為趕上新學年度，教育局正在進行校長遴選，教育局表示，目前初步審查有七人符合資格，將安排書面審查及面試，預計三月公告人選。

芳和實中採直升、獨招 招收25人

北市第一所實驗中學的芳和實中高中部，招生方式採直升及獨招兩種管道，芳和實中在本月已公告一一二學年度招生簡章，招收廿五名，凡基北區國中畢業生，並經家長同意後可申請，並參採國中會考成績，從六月十三至十五日受理報名，分為書面審查及面試兩階段，廿六日公布錄取名單。

影視音實驗教育機構獨招 招生41人

二○一六年八月開辦的影視音實驗教育機構，主任張家琪表示，目前學校有四十名學生，凡國中畢業就可申請報名，不限區域也不採計國中會考成績，採獨招方式，一一二學年度招生四十一人、三月初公告簡章，預計四月舉辦招生說明會。

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