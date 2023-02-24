北市恢復敬老金 預算未審就宣布挨批

2023/02/24 05:30

每人1500元 追加預算2.3億尚未送審 議員質疑不尊重議會

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長蔣萬安選前開出支票，承諾發放一千五百元重陽敬老金，台北市社會局昨宣布，敬老金發放採多元方式，預計九月開放「嗶」卡領取，或至里辦公處領現金，約五十五萬名長者受惠，並向議會追加二．三億元預算，但北市議員質疑，追加預算尚未送議會審查就逕自宣布，市府不尊重議會，質疑蔣萬安把國民黨團當橡皮圖章。

質疑蔣把國民黨團當橡皮圖章

台北市政府本週二舉行市政會議，通過社會局「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」修正案，未來針對六十五歲以上至未滿九十五歲長者，將發放一千五百元敬老禮金，九十九歲以上長者則發放一萬元。

最快9月嗶卡領取 也可領現金

社會局表示，今年重陽節為十月二十三日，敬老金將採多元致送方式，包括開放長者持敬老卡到四大超商「嗶卡」領取一千五百元儲值金，預估最快九月能領取，若在截止日期後尚未領取，將造冊以銀行帳戶發放，或請長者到里辦公處領取現金。

社會局指出，根據民政局向里長、里幹事調查，六成以上贊成先靠卡領取，多數長者也習慣使用敬老卡，預估今年底六十五歲以上長者達五十五萬人，將向議會追加預算二．三億元。

簡舒培︰難道蔣不熟預算程序

北市議員簡舒培表示，議會不分黨派基本上都支持敬老金，但她質疑，如今追加預算還未送議會審查，就突然宣布，不尊重議會，蔣萬安當過立委難道不熟預算程序？還是蔣萬安已將台北市議會國民黨團視為橡皮圖章？

詹為元︰國民黨團會加強監督

北市議員詹為元緩頰說，市長選前政見就是恢復敬老金一千五百元，不舉債下就是追加預算，國民黨團會加強監督。

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