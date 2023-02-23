宛如地下市長！北市府市政顧問陳國君 傳責罵高階官員

台北市政府市政顧問陳國君被形容宛如「地下市長」。（記者鄭名翔攝）

2023/02/23 05:30

高層內鬥浮現 蔣萬安︰市府團隊充分溝通

〔記者蔡亞樺、鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲請辭，讓市府高層內鬥問題浮現，傳出市政顧問陳國君上週在開會時，責罵民政局長陳永德，讓陳永德萌生退意；昨天又有市府高層LINE截圖流出，顯示陳國君因二殯冰櫃爭議對副秘書長王秋冬下指導棋。台北市長蔣萬安昨表示，大家就是充分溝通、團隊合作，一起努力。

冰櫃不足遭責難 陳永德萌退意

蔣萬安昨被問到陳永德心生退意、想退休，並稱若蔣萬安找他也不一定接受，蔣萬安聽完後笑說，他都有跟陳永德通電話、溝通了解，陳上任後在民政局相關政策推動上都非常認真努力。

蔣萬安表示，市府就是個團隊，每個人在各自工作崗位上扮演好自己的角色，很多市政推動是跨局處、大家一起共同努力，他一上任包括大巨蛋、內湖交通改善短中長期規劃、路平專案，還有從跨年到大型燈會順利辦完，後續包括教育相關政策，就是大家一起合作。

陳永德前天在臉書透露想退休，傳出陳國君在上週會議不滿二殯冰櫃不足，責難陳永德，陳國君宛如「地下市長」，對此蔣萬安強調，市府就是一個團隊，很多市政推動就是一起努力往前走，在市政會議把意見提出來，大家充分溝通討論，持續往前走，讓市民有感。

LINE截圖 陳對王秋冬下指導棋

昨又有市府高層LINE截圖流出，顯示陳國君因二殯冰櫃爭議對王秋冬下指導棋，言詞頗為強勢，王秋冬只能低姿態回覆「收到」，也讓北市府高層內部「決策小圈圈」問題浮上檯面。

王︰輿情討論 無誰下指導棋

對此，記者昨下午聯繫陳國君但未能取得其回應；兼任發言人的王秋冬則解釋，訊息被斷章取義引起誤解，他與陳國君在年齡、職等都相近，在輿情討論上都像朋友般，對話直接，並無誰下指導棋問題，市政都是充分討論才做出綜整性決定。

議員轟囂張跋扈 40年來未見過

台北市議員陳政忠痛批，陳國君架空發言人、跳過副市長公開指責局長或事務官，「擔任近四十年議員都未看過如此囂張跋扈的市政顧問」，完全無視組織倫理法治。

示警蔣若放任 恐釀市府跳船潮

陳政忠認為，陳國君雖對蔣萬安輔選有功，但進入北市府任職必須對事務官、政務官有基本尊重，示警蔣萬安若再不加以節制，恐會造成市府跳船潮，屆時將是「一顆老鼠屎害死整個北市府」。

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