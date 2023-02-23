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    首頁　>　臺北市

    北市推「樂齡進修券」 最高補助3千

    2023/02/23 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市六十五歲以上老年人口超過五十二萬人，為鼓勵長者終身學習，台北市政府將推動「樂齡市民進修券實施計畫」，凡設籍北市六十五歲以上長者，報名社區大學開設的暑假或秋季班課程，將補助學分費一千元，低收、中低收入戶資格補助三千元，一千二百個名額，六月開放登記。三月起社區大學開辦「樂齡學習體驗課程」，即日起受理報名。

    助長者終身學習 一千二百個名額

    市長蔣萬安昨出席樂齡市民進修券課程記者會，並動手製作沙拉杯。資深學員翁何光美分享在社大上課經驗，她說，在社大參加日文課程一學就是廿年，老師鼓勵持續學習、動腦才不會退化，這也是她學習的動力。

    蔣萬安指出，到今年一月北市六十五歲以上人口已逾五十二萬人，占全市總人口數廿．九七％，是全國高齡化速度最快的城市。北市十二所社區大學每年開設超過五千門課程，每年超過十萬人次參與，補助「樂齡市民進修券」，期待長輩們踏出家門、相揪來上課。

    教育局表示，三月至五月，十二所社區大學每月各開設一堂「樂齡學習體驗課程」，共卅六堂課程提供長輩參加，包含健康知能、地方走讀、創意手作、退休理財等，即日起開放報名，並於六月開放線上登記「樂齡市民進修券」，登記時間和網址將另行公告。

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