《台灣燈會祈福卡 驚見學童曝遭霸凌》議員︰北市國小霸凌增 黑數恐更多

2023台灣燈會「光源台北」提供祈福卡給民眾寫下心願，有民眾發現竟有小學生用注音文透露自己在學校被欺負。（擷取自「民生社區大小事」）

2023/02/22 05:30

〔記者楊心慧、蔡思培／台北報導〕二○二三台灣燈會提供祈福卡讓民眾寫下心願，卻被發現竟有「╳╳國小」學生在祈福卡寫下自己遭同學欺負，還寫出對方名字，並詛咒這名同學的家人被車撞死，引發各界關注，台北市議員許淑華為此調查統計台北市校園霸凌案件確實逐漸增加，但她質疑未通報、不敢反映的黑數恐更多。專家表示，被霸凌孩童會感到被孤立、受欺負，甚至怕告狀會被報復，可能因此默默寫在卡片中，抒發不滿。

注音國字夾雜 指在班上遭欺負

二○二三台灣燈會「光源台北」本月十九日結束，有民眾日前在網路PO文，發現有╳╳國小學生在台灣燈會祈福卡將霸凌自己的同學，姓與最後一個字寫出來，中間的字則寫注音文，並希望這名同學的家人被車撞死，還說自己一直在班上遭到欺負，最後署名是╳╳國小的學生，但並未寫出是哪個縣市。

教局︰清查該校 無同姓名學生

台北市教育局表示，得知後立刻清查該校，但沒找到該姓名學生，由於賞燈民眾來自全國各地，難以確定是台北市學生。

許淑華表示，遭受霸凌的學生，透過文字對外發聲，代表學校的支援管道失靈、教育局對反霸凌宣導不夠強，調閱資料也發現，國小校園霸凌案件，從去年九月有六件、十月八件、十一月十二件、十二月十一件，數字逐漸攀升，顯見校園霸凌案件成為校園問題的一大隱憂，且恐仍有不少正遭受霸凌的學生，不敢提出救援，只能默默隱忍，成為被霸凌黑數。

專家︰被霸凌者怕告狀引來報復

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，霸凌事件可能與班級文化有關，若班級常將孩童放在比較狀態下，有些孩童成績無法獲認可，反透過欺負弱小同學取得優越感，若學校對於霸凌者採取懲罰，被霸凌者反而不敢告狀，深怕告狀卻引來報復。

楊聰才心理衛教中心精神科醫師楊聰財表示，被霸凌的孩童常感會到被孤立、受欺負，被霸凌者有過度情緒障礙，也可尋求醫療協助，學習如何保護自己、釋放情緒，讓孩童知道如何改善狀況。

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