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    北市衛生局長 台大醫師陳彥元接任

    台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元接任台北市衛生局長。（北市府提供）

    台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元接任台北市衛生局長。（北市府提供）

    2023/02/21 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安去年底上任，衛生局長人選卻遲未出爐。台北市政府昨晚公布，衛生局長將由台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元接任，北市府希望借重其才，在超齡社會下做好長照工作。

    市府︰借重其才做好長照

    台北市政府表示，陳彥元有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡社會當下，希望借重其長才，做好健康預防、延緩老化、智慧醫療等規劃，也必須做好長照工作，提供市民優質照護。北市府也說，疫情仍是新任局長工作重點，期待陳彥元進一步提升台北市整體醫療服務品質。

    陳彥元是凱斯西儲大學生命倫理學系博士、美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士、台灣大學醫學院醫學系醫學士，現為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授、台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

    陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長、台北市醫師公會執行長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授、台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授。陳彥元研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，也曾獲科技部吳大猷先生紀念獎、日本醫學教育學會年會學術獎、青杏醫學獎等獎項肯定。

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