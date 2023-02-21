疑遭架空 北市府發言人羅旺哲閃辭

台北市政府發言人羅旺哲因健康因素，向台北市長蔣萬安請辭獲准。（記者鄭名翔攝）

2023/02/21 05:30

就職不到2個月 三度請辭 稱健康因素 又稱「希望離開讓市府團隊更好運作」

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲昨突以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」，獲台北市長蔣萬安准辭，並由副秘書長王秋冬兼任發言人一職；但據了解，羅旺哲因各項發言工作、對外新聞稿都受市府高層「決策小圈圈」把持，致使工作處處受掣肘，身心俱疲下才在就職短短兩個月內請辭。

副秘書長王秋冬 兼任發言人

羅旺哲為媒體人出身，於擔任記者時與蔣萬安相識、兩人交情深厚，蔣萬安當選後即主動延攬入小內閣，未料任期僅短短不到兩個月，就三度向蔣萬安請辭。羅旺哲昨受訪時證實，上週便已向蔣萬安請辭，但蔣以台灣燈會、二二八紀念日即將到來為由慰留，而隨台灣燈會落幕，羅旺哲認為階段性任務已完成，昨中午第三度向蔣萬安請辭，蔣雖仍表達不捨，但無法再慰留才准辭，並由副秘書長王秋冬兼任發言人一職。

羅旺哲指出，因上任後每天早出晚歸，身體欠佳，才會於此時請辭，希望能回家調養，而相關發言工作已陸續移交其餘副發言人等，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」。

傳「高層小圈圈」把持市政發言

據了解，羅旺哲因各項發言工作、對外新聞稿都由市府高層的「決策小圈圈」把持，其中包含選戰有功者、國民黨派系人馬，屢對市政下指導棋，也使得羅旺哲處處受掣肘，即便向蔣萬安反映也未獲改善，因此萌生去意。

府內人士透露，市府高層將羅旺哲等人視為非國民黨的「外人」，因此各懷鬼胎、私下另有屬意人選，甚至充當起「地下發言人」，而蔣對此情況與相關建言均置若罔聞，羅旺哲對外發言都受府內高層扞格，職權形同遭架空，令羅難以施展拳腳，最終心灰意冷閃辭。

黃瀞瑩︰蔣治理能力令人質疑

曾任北市府副發言人的民眾黨議員黃瀞瑩認為，發言人工作龐雜、須處理政治及市政議題，是北市府對外重要管道，也考驗發言人與市府團隊的合作默契，蔣團隊中央集權控制下，不到兩個月就有要職離職，令人質疑蔣萬安的治理能力。

游淑慧︰指揮市政恐出狀況

國民黨議員詹為元表示，做為北市府化妝師的發言人突然離職，對才剛上任即流失人才的蔣萬安是一大傷害；國民黨議員游淑慧也憂心，發言人做為蔣萬安最親近人才，若連此磨合都出問題，未來指揮市政恐出狀況。

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